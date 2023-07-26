В сотрудничестве с Литвой Эстония закупит полевые госпитали для Cил обороны

В дополнение к полевым госпиталям и пунктам связи также планируется закупка отдельных модулей и запчастей. Заключаемый рамочный контракт позволит кроме того закупать ремонтные, профилактические и доводочные работы, а также различные уровни обучения по эксплуатации.

По словам руководителя проекта квалификации военной техники и жизнеобеспечения Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Тармо Тамери, цель совместных закупок с Литвой – найти контрагента, который будет производить и поставлять в Эстонию мобильные полевые госпитали и пункты связи. и Литва в течение семи лет.

«Поскольку в Эстонии, как и в Европе в целом, есть много опытных производителей полевых госпиталей, мы убеждены, что благодаря международной конкуренции мы обеспечим лучшее соотношение цены и качества закупаемых систем, – сказал Тамери. – В ходе исследования рынка мы обратились к восьми предприятиям, чтобы получить представление об их предыдущем опыте, проданных системах и возможности производить системы, являющиеся предметом закупки, исходя из потребностей заказчика».

По словам старшего штабного офицера отдела анализа и планирования Генерального штаба Силобороны подполковника Лаури Бендера, опыт украинской войны относительно отправленных туда полевых госпиталей показал, что многолетняя работа Эстонии по развитию шла в правильном направлении.