Помогал руководству РФ: в Украине бывшему депутату выдвинули подозрение в госизмене

В бюро заявили, что с 2019 по 2021 год в своих многочисленных выступлениях и интервью Рабинович систематически озвучивал и распространял среди населения Украины манипулятивные высказывания, пишет «УНИАН».

Отмечается, что они наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

«Его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала государству-агрессору идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», - сказали в ведомстве.

Также Рабинович, как сообщается, распространял среди политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

В то же время, в Госбюро расследований уточнили, что сообщение о подозрении было осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль. Ведь вероятно экс-нардеп скрывается именно там. Рабиновичу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.