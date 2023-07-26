Помогал руководству РФ: в Украине бывшему депутату выдвинули подозрение в госизмене

Лишенный мандата бывший народный депутат Украины IX созыва от запрещенной политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович получил подозрение в государственной измене. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.
В бюро заявили, что с 2019 по 2021 год в своих многочисленных выступлениях и интервью Рабинович систематически озвучивал и распространял среди населения Украины манипулятивные высказывания, пишет «УНИАН».
Отмечается, что они наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
«Его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала государству-агрессору идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», - сказали в ведомстве.
Также Рабинович, как сообщается, распространял среди политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.
В то же время, в Госбюро расследований уточнили, что сообщение о подозрении было осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль. Ведь вероятно экс-нардеп скрывается именно там. Рабиновичу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Рабиновичу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время, как уточнили в ГБР, экс-депутат находится не в Украине, отмечает «Настоящее время».