Галерея ⟩ Грузовик с металлоломом перевернулся на перекрестке, водитель доставлен в больницу

Грузовик MAN пересек железнодорожный переезд по Нортсу-теэ и направился на перекресток улиц Яама-пуйестеэ и Выйду, где перевернулся при повороте налево. На тротуар высыпался металлолом. «Слава богу, что на тротуаре никого не было», - сказал присутствовавший на месте происшествия журналист Virumaa Teataja Кевин Вольтер.

По предварительным данным, грузовик перевернулся из-за того, что перевозил тяжелый металлический груз, и 38-летний водитель не учел соотношение массы груза и скорости при прохождении поворота. Водитель был трезв, имел водительское удостоверение и был одет в соответствующую экипировку. Он был доставлен в больницу для медицинского обследования.