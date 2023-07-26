Ср, 26.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Галерея ⟩ Грузовик с металлоломом перевернулся на перекрестке, водитель доставлен в больницу

Кевин Вольтер Мерли Раудла
, ,
Facebook Twitter
Comments
Грузовик с металлоломом перевернулся на перекрестке.
Грузовик с металлоломом перевернулся на перекрестке. Фото: Caspar Sild

Сегодня в 10:00 в полицию поступил вызов на перекресток улиц Яама-пуйестеэ и Выйду в Раквере, где произошло дорожно-транспортное происшествие.

Грузовик MAN пересек железнодорожный переезд по Нортсу-теэ и направился на перекресток улиц Яама-пуйестеэ и Выйду, где перевернулся при повороте налево. На тротуар высыпался металлолом. «Слава богу, что на тротуаре никого не было», - сказал присутствовавший на месте происшествия журналист Virumaa Teataja Кевин Вольтер.

По предварительным данным, грузовик перевернулся из-за того, что перевозил тяжелый металлический груз, и 38-летний водитель не учел соотношение массы груза и скорости при прохождении поворота. Водитель был трезв, имел водительское удостоверение и был одет в соответствующую экипировку. Он был доставлен в больницу для медицинского обследования.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх