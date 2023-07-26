Сегодня в 10:00 в полицию поступил вызов на перекресток улиц Яама-пуйестеэ и Выйду в Раквере, где произошло дорожно-транспортное происшествие.
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Галерея ⟩ Грузовик с металлоломом перевернулся на перекрестке, водитель доставлен в больницу
Грузовик MAN пересек железнодорожный переезд по Нортсу-теэ и направился на перекресток улиц Яама-пуйестеэ и Выйду, где перевернулся при повороте налево. На тротуар высыпался металлолом. «Слава богу, что на тротуаре никого не было», - сказал присутствовавший на месте происшествия журналист Virumaa Teataja Кевин Вольтер.