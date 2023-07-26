В Пярнумаа закрывается лесопилка: десятки людей останутся без работы

Причина закрытия – низкая рентабельность, высокие производственные расходы и потребность в крупных инвестициях, сообщил бирже Bergs Timber AB. Работа на лесопилке завершится в августе, а осенью ее деятельность прекратится полностью.

«Хотя местное руководство работает хорошо, мы не считаем реалистичным продолжение деятельности Laesti. Закрытие лесопилки является частью изменений в Bergs, согласно которым предпочтение отдается продукции с более высокой добавочной стоимостью», - сказал президент и исполнительный директор Bergs Timber Петер Нильссон.

В 2022 году Laesti AS получила прибыли 581 100 евро при обороте в 16,5 млн евро. Годом ранее при выручке от продаж в размере 23,2 млн евро чистая прибыль составила почти 3,4 млн евро.