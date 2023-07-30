Руководство каждому: как перебороть мифы, которые препятствуют сортировке отходов?

Отходы - это черта современного обогащающегося и процветающего общества. Чем богаче и лучше мы живем, тем больше мусора создаем. Однако в этом есть одна проблема: отходы, образующиеся в результате деятельности человека. Это экологическая проблема, это проблема для нашего здоровья, дикой природы, флоры, а также качества воздуха и воды. Остатки микропластика обнаруживаются уже даже в наших глазах и амниотической жидкости в утробе матери, пишет Альдер Харкманн, руководитель организации по вторичному использованию Eesti Pakendiringlus.
Но важно понимать, что отходы - это проблема не только предприятий, отвечающих за обращение с отходами. Отходы также не являются только проблемой государства или местного самоуправления. Отходы и то, как с ними бороться - это общая ответственность для всех нас - наша общая проблема.
Для успешной работы цикличной экономики мы должны понимать, что для устойчивого обращения с чем-то, что было взято у природы, важен каждый участник цепи: каждый должен вносить свой определенный вклад, чтобы система функционировала.
Роль производителя отходов, то есть потребителя в этом цикле проста: материалы/отходы должны быть отделены друг от друга уже дома, и они должны быть переданы переработчику отходов в отсортированном виде. В противном случае последующие этапы переработки также будут значительно более сложными и ресурсоемкими. Другими словами: отходы, образующиеся дома, должны быть отсортированы и помещены в отдельные мусорные контейнеры, иначе варианты их обращения будут ограничиваться сжиганием или захоронением.
Как перебороть мифы, которые препятствуют сортировке отходов?
По опыту вижу, что многие оправдывают неготовность сортировать бытовые отходы из-за нехватки места или времени, однако главная проблема заключается в преодолевании своей зоны комфорта. Ниже приведены ответы на самые распространенные мифы о неготовности сортировать отходы.
Меня не волнует, что происходит с отходами - если я не сортировую, я просто заплачу больше, чтобы мой хлам убрали. Так уж и быть, платите больше, вашу работу будет делать кто-то другой, но это не меняет того факта, что вы ежегодно производите большое количество отходов, а это увеличивает ваш экологический след - ваше поведение способствует изменению климата, загрязнению окружающей среды и выбросу CO2. Продукты, которые вы потребляете, и отходы, которые вы производите, влияют и будут влиять на окружающую среду, природу, здоровье людей и животных.
Какая разница, если я сортирую - количество отходов, производимых в других странах, значительно больше, и наша маленькая Эстония здесь ничего не поменяет. Поменяет. Мы можем содержать свой дом в чистоте, мы можем правильно обращаться со своими отходами. Мы можем делать все правильно и так, чтобы не было стыдно перед нашими детьми, соседями, гостями или другими странами. Мы даже можем быть примером и делать больше, чем требуется, и делать очень хорошо.
Производимые мною отходы - это очень малая часть по сравнению с горючим сланцем и другими промышленными отходами. Верно, но промышленные отходы тоже создаются из-за нас, людей. Мы потребляем энергию, мы покупаем услуги и товары, вследствие чего образуются отходы: еда, одежда, мебель, телефон, интернет и так далее. Вот почему важно начать с умеренного потребления: потребляйте меньше и ответственно, и в таком случае отходов будет становиться меньше.
Мне не нужно сортировать мусор, ведь мусоровоз все равно скинет все в один бак. Это неверно. Если вы увидите, как кто-то сбрасывает отсортированные отходы в одно, сделайте снимок и отправьте фото в соответствующую фирму по переработке отходов или в местное самоуправление - это наказуемое действие, и никто не имеет права это делать. Если отходы уже собраны отдельно, то я гарантирую, что максимально возможное их количество будет переработано.
Нет смысла сортировать мусор, все равно все сжигается. Это тоже неверно. Отходы, которые не могут быть переработаны, действительно сжигаются. Однако отходов, которые невозможно переработать, крайне мало. А все отсортированные отходы перерабатываются в максимальных объемах с помощью современных технологий. Технологии постоянно развиваются, в связи с чем можно перерабатывать и новые виды отходов. Например, стеклянную и металлическую упаковку, которые на 100% подлежат вторичной переработке.
Полностью перерабатываемыми отходами считаются также и биоотходы. Бумажная и картонная упаковка - на 100% перерабатываемые. Пластиковая упаковка - частично перерабатываемая, т.к. пластмассы и пластмассовые смеси тоже быстро развиваются, технологии переработки не всегда поспевают за ними. Однако: собирайте пластик вместе, ведь технологии постоянно развиваются и появляются все более рациональные системы переработки пластика.
Вам не нужно самим заботиться о том, какой вид пластика вы выбрасываете и какая ее часть в данный момент может быть переработана. Об этом позаботится фирма, отвечающая за переработку переданных отходов.
В моем доме нет отходов. Это нереально. Жизнь без создания отходов сегодня относится к разряду крайностей: она возможна, но очень редка и требует особого внимания. Где взять продукты без упаковки, как купить, например, носки без крючка для подвешивания и т.д. - даже для того, чтобы купить соль, нужен пакет или коробка. Если цель - сэкономить на утилизации отходов, то лучше начать экономить на вещах - меньше потреблять, тем самым производить меньше отходов.
По опыту вижу, что многие оправдывают неготовность сортировать бытовые отходы из-за нехватки места или времени, однако главная проблема заключается в преодолевании своей зоны комфорта.
Альдер Харкманн, руководитель организации по вторичному использованию Eesti Pakendiringlus
Сегодня в большинстве самоуправлений тендеры организованы таким образом, что чем меньше бытовых отходов Вы производите, тем меньше вы платите, а опустошение контейнеров с био- и упаковочными отходами либо значительно дешевле, либо вообще бесплатно. А сжигание отходов дома - не самое правильное решение, это испортит Вашу отопительную печь и загрязнит окружающую среду.
Сортировка отходов слишком сложная, я в ней не разбираюсь. Если вы научились читать, писать, водить машину или ездить на велосипеде, то вы также научитесь собирать отходы раздельно. В интернете полно руководств, как начать удобно сортировать отходы - если вы умеете комментировать статьи, то вы достаточно продвинуты, чтобы найти в интернете и советы по сортировке. Также: используйте логическое мышление. Слова на контейнере (например, био, упаковка, бумага/картон и т. д.) очень помогают.
Все эти мусорки не помещаются мне на кухню. Если поместился один большой мешок, то может поместиться и несколько маленьких (мешков, ведер и т.д.). Вы будете удивлены, сколько упаковочных или биоотходов вы на самом деле создаете, если начнете собирать их по отдельности. При сборе отходов по типу вы будете удивлены тому, как мало смешанных бытовых отходов у вас на самом деле образуется!
Если места под раковиной мало, используйте другие помещения. Пакет с залоговой тарой можно ведь держать на балконе или в гардеробе. Откройте свои чакры и найдите умное и простое в использовании решение для сортировки в домашних условиях.