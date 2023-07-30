Руководство каждому: как перебороть мифы, которые препятствуют сортировке отходов?

Мусор. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Какая разница, если я сортирую - количество отходов, производимых в других странах, значительно больше, и наша маленькая Эстония здесь ничего не поменяет. Поменяет. Мы можем содержать свой дом в чистоте, мы можем правильно обращаться со своими отходами. Мы можем делать все правильно и так, чтобы не было стыдно перед нашими детьми, соседями, гостями или другими странами. Мы даже можем быть примером и делать больше, чем требуется, и делать очень хорошо.

Производимые мною отходы - это очень малая часть по сравнению с горючим сланцем и другими промышленными отходами. Верно, но промышленные отходы тоже создаются из-за нас, людей. Мы потребляем энергию, мы покупаем услуги и товары, вследствие чего образуются отходы: еда, одежда, мебель, телефон, интернет и так далее. Вот почему важно начать с умеренного потребления: потребляйте меньше и ответственно, и в таком случае отходов будет становиться меньше.

Мне не нужно сортировать мусор, ведь мусоровоз все равно скинет все в один бак. Это неверно. Если вы увидите, как кто-то сбрасывает отсортированные отходы в одно, сделайте снимок и отправьте фото в соответствующую фирму по переработке отходов или в местное самоуправление - это наказуемое действие, и никто не имеет права это делать. Если отходы уже собраны отдельно, то я гарантирую, что максимально возможное их количество будет переработано.

Контейнеры для сортировки мусора. Фото: Liisa Aavik