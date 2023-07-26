АНАЛИЗ ⟩ Настало время для продажи быстрорастущей авиакомпании Nordica

Предприятие было основано осенью 2015 года, когда премьер-министром был Таави Рыйвас (Партия реформ) , а Михал – министром экономики. Если текущий план приватизации будет успешным, можно будет сказать, что Михал был тем, кто создал, а также и тем, кто положил конец этой компании.

В течение восьми лет правительство выделило авиации около 90 миллионов евро: 32 миллиона на уставной капитал при создании Transpordi Varahaldus , 40 миллионов Nordic Aviation Group, и ей же вдобавок еще 22 миллиона во время коронавируса. На данный момент разговоры о цене продажи – чистая спекуляция, но один чиновник сказал Postimees, что нет смысла говорить о цене меньше 100 миллионов.