Ср, 26.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

АНАЛИЗ ⟩ Настало время для продажи быстрорастущей авиакомпании Nordica

Микк Салу
, журналист
Facebook Twitter
Comments
В настоящее время Nordica находится в хорошем состоянии, за что мы можем поблагодарить Яна Палмера, управлявшего авиакомпанией. Поскольку он не хочет покупать компанию, согласно плану, озвученному бывшим министром экономики и нынешним министром климата Кристеном Михалом, заключающемуся в продаже авиакомпании Nordica, будет поставлена окончательная точка на Эстонской государственной авиации.
В настоящее время Nordica находится в хорошем состоянии, за что мы можем поблагодарить Яна Палмера, управлявшего авиакомпанией. Поскольку он не хочет покупать компанию, согласно плану, озвученному бывшим министром экономики и нынешним министром климата Кристеном Михалом, заключающемуся в продаже авиакомпании Nordica, будет поставлена окончательная точка на Эстонской государственной авиации. Фото: Kollaaž

Объявленный министром климата Кристеном Михалом (Партия реформ) план продажи авиакомпании Nordica завершает долгую эпопею эстонской государственной авиации. Конец горько-сладкий, но рынок благоприятный, и налогоплательщик, наконец, сможет вернуть вложенные в авиакомпанию деньги.

Предприятие было основано осенью 2015 года, когда премьер-министром был Таави Рыйвас (Партия реформ) , а Михал – министром экономики. Если текущий план приватизации будет успешным, можно будет сказать, что Михал был тем, кто создал, а также и тем, кто положил конец этой компании.

В течение восьми лет правительство выделило авиации около 90 миллионов евро: 32 миллиона на уставной капитал при создании Transpordi Varahaldus , 40 миллионов Nordic Aviation Group, и ей же вдобавок еще 22 миллиона во время коронавируса. На данный момент разговоры о цене продажи – чистая спекуляция, но один чиновник сказал Postimees, что нет смысла говорить о цене меньше 100 миллионов.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх