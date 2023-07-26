Исследование ⟩ Четверть населения Эстонии вообще не имеет сбережений

Стало существенно больше женщин, которым не хватает денег, чтобы откладывать их ежемесячно. Если год назад об этом заявляли 19,8 процента женщин, то сегодня по результатам опроса их стало 30,9 процента.

«Последние годы и ситуация в экономике, несомненно, наложили свой отпечаток, и люди были вынуждены изменить потребительские привычки в связи с ростом стоимости жизни», - сказала руководитель IPF Digital и Creditea Eesti Алийсе Аллик-Скрипка, назвавшая ситуацию схожей во всех трех странах Балтии. В Латвии 24,6 процентов опрошенных сообщили, что у них не остается денег, чтобы откладывать их ежемесячно. В Литве таких людей 26,7 процента.

Опрос, проведенный Kantar, также показывает, что за последние 12 месяцев уменьшилось количество жителей Эстонии, которые не брали деньги в долг. В 2022 году таких людей было 51,5 процента, теперь 42,8 процента.

В трех странах Балтии люди предпочитают брать деньги в долг в первую очередь у своей семьи. За последние 12 месяцев 23,1 процента участников опроса в Литве, 29,9 процента в Эстонии и 33,1 процента в Латвии брали взаймы у членов семьи. И в прошлом году жители Эстонии активнее всего брали кредиты у членов своих семей.

Опрос показывает, что для 15,3 процента респондентов экономическая ситуация в Эстонии 12 месяцев назад была значительно лучше, чем сейчас. 42,8 процента людей говорят, что ситуация осталось прежней.

48,7 процента участников опроса в Эстонии уверены в своих знаниях финансовых продуктов и услуг. Считают свои знания хорошими 57,6 процента мужчин, соответствующий показатель среди женщин - 39,8 процента. В Литве уверенно себя чувствуют 73,4 процента респондентов, в Латвии - 48,7 процента.