Течение, формирующее климат Эстонии, может разрушиться уже через несколько лет

Вопреки представлению о потеплении Европы из-за изменения климата, климат в нашем регионе на самом деле может начать охлаждаться в результате повышения средней глобальной температуры, заключают исследователи в статье, опубликованной во вторник в научном журнале Nature.

Основываясь на исторических данных о температуре океана, исследователи из Института Нильса Бора и математического факультета Копенгагенского университета смоделировали, что атлантическая меридиональная обратная циркуляция (AMOC), которая также включает Североатлантическое течение (связанное с Гольфстримом), которое формирует наш климат, с вероятностью 95 процентов рухнет в период с 2025 по 2095 год (около 2057 года).

Такое изменение повлечет за собой множество проблем. Хотя европейский климат может похолодать, если эта система циркуляции рухнет, это приведет к более широкому потеплению и еще большему количеству волн тепла в других регионах, включая тропики. В Северной Атлантике также ожидается больше штормов. По словам исследователей, эти оценки подчеркивают необходимость быстрого сокращения выбросов парниковых газов во всем мире.

С последнего ледникового периода AMOC стабильно функционировал в нынешнем режиме, за исключением всего 25 известных внезапных изменений, которые были связаны с климатом ледникового периода. Именно из-за AMOC наш климат относительно мягкий. Ученые из Копенгагенского университета изучали температуру поверхности моря в Северной Атлантике с 1870 года по настоящее время. Эти температуры дают представление о силе AMOC и его изменении, которое измерялось непосредственно только в течение последних 15 лет.

AMOC формирует перенос тепла между тропиками и Североатлантическим регионом. Фото: Getty Images