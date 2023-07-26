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Почему и как предприятия сократили рабочу неделю до четырех дней?

Postimees
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И сотрудники, и организации могут извлечь выгоду из введения четырехдневной рабочей недели.
И сотрудники, и организации могут извлечь выгоду из введения четырехдневной рабочей недели. Фото: Shutterstock
  • Важную роль в реализации четырехдневной рабочей недели играет тщательность процесса подготовки
  • Было замечено, что короткая рабочая неделя имеет значительную связь с мотивацией сотрудников
  • Может ли такая неделя способствовать общему повышению производительности труда сотрудников или нет?

Четырехдневная рабочая неделя – это форма сокращенного рабочего времени, при которой сотрудники работают всего четыре дня в неделю, сохраняя при этом одинаковое рабочее время в сутки.

Раньше можно было предположить, что в случае сокращенного рабочего дня снизится и заработная плата работников, но в концепции четырехдневной рабочей недели снижение заработной платы уже не предполагается. Предполагается, что оговоренная работа может быть выполнена в более короткие сроки. Нагрузка на сотрудников не снижается.

Научная литература утверждает, что четырехдневная рабочая неделя, как ожидается, будет связана с повышением производительности труда сотрудников, удовлетворенностью работой и сотрудничеством. Дополнительное свободное время помогает улучшить баланс между работой, личной жизнью и психическим здоровьем.

Исследования показали, что четырехдневная рабочая неделя может способствовать сотрудничеству между коллегами и снизить воспринимаемый стресс среди сотрудников. Например, сокращенный формат рабочей недели был опробован в компаниях государственного сектора Исландии в период с 2015 по 2019 год. Всего участвовало 2500 рабочих, которым была предоставлена ​​возможность работать 35-36 часов в неделю вместо прежней 40-часовой рабочей недели без снижения заработной платы.

Ожидалось, что сокращенная неделя может увеличить стресс сотрудников из-за интенсификации работы и ухудшить отношения между коллегами. Однако в ходе исследования было обнаружено, что дополнительное свободное время дает сотрудникам больше энергии и мотивации, что наоборот помогло снизить воспринимаемый стресс.

Тесты в разных странах

Подготовка к экспериментам с четырехдневной рабочей неделей в Великобритании с участием 61 компании и около 2900 сотрудников заняла два месяца. Хотя работодателям была предоставлена ​​полная свобода действий в отношении того, как внедрить сокращенную рабочую неделю в своей компании, в период подготовки были организованы семинары, коучинг, наставничество и консультации от компаний, которые ранее экспериментировали с четырехдневной рабочей неделей.

В процессе подготовки были изучены юридические соглашения о порядке работы, сотрудники были ознакомлены с новым программным обеспечением для управления работой, клиенты были проинформированы о новых часах работы, а также были разработаны показатели для мониторинга успеха и воздействия проекта.

С организационной точки зрения рабочая неделя по четыре дня помогает набирать талантливых специалистов и удерживать хороших сотрудников. И сотрудники, и организации могут извлечь выгоду из введения четырехдневной рабочей недели. Положительный результат возникает из осознанного выбора, мотивации и общих целей сторон, то есть работодателей и подрядчиков.

Продолжительность и тщательность подготовки могут повлиять на успех реализуемого проекта. Было проведено тематическое исследование в некоммерческой, преимущественно женской компании в Бельгии по подготовке к переходу на 30-часовую рабочую неделю, и на это ушло полтора-два года.

За это время были проведены консультации со специалистами консалтинговой компании, наняты новые сотрудники, установлены нормы времени деятельности компании, созданы новые саморегулируемые командные структуры.

Перед экспериментом были организованы семинары на темы планирования времени и целенаправленной работы, а сотрудникам было рекомендовано вести дневник, чтобы поддерживать организационную структуру и осведомленность.

Опыт эстонских компаний

Известно, что в Эстонии довольно много предприятий перешли на четырехдневную рабочую неделю. Например, Elisa Eesti переодически тестирует четырехдневную рабочую неделю.

Прошлой зимой были исследованы и другие компании, внедрившие короткую рабочую неделю, такие как Postimees Group, Smartful Growth, Solutional и TalentHub. Задачей исследования было выяснить, каковы важные нюансы процесса внедрения новой организации труда и какие возможности и угрозы воспринимались сотрудниками и организациями.

Темы отражающие опыт эстонских компаний, внедривших четырехдневную рабочую неделю

Подготовка: договоренности, общение в коллективе, постановка целей, культура работы (до), мотивация.

Изменения в работнике: использование свободного времени, продуктивность, мотивация, удовлетворенность работой, стресс на работе.

Изменения в компании: процессы, найм, последующие действия, организация встреч, удержание сотрудников.

Извлеченные уроки: суждения, сбор отзывов.

Примечание: наиболее часто упоминаемые темы выделены жирным шрифтом.

Практическое исследование показало, что важную роль в реализации четырехдневной рабочей недели играет тщательность процесса подготовки. В рамках подготовительного процесса также была проанализирована мотивация сотрудников, конкурентоспособность на рынке труда и улучшение благосостояния коллектива. В процессе подготовки важно было определить цели внедрения четырехдневной рабочей недели и согласовать новый план работы.

Важную роль играло соглашение об организации труда. Успеху четырехдневной рабочей недели способствовали: эффективное общение в коллективе, установление времени концентрации сотрудников, определение приоритетов. Внутри организаций была пересмотрена система общих собраний и сотрудники делились незамедлительными и честными отзывами.

Новые вопросы

Повышение производительности, мотивации, баланса между работой и личной жизнью, удовлетворенность работой и улучшение психического здоровья сотрудников были отмечены как преимущества, связанные с внедрением четырехдневной рабочей недели.

Было сделано предположение, что короткая рабочая неделя имеет значительную связь с мотивацией сотрудников. Однако, требуется дальнейшее изучение, чтобы узнать, является ли это долгосрочным эффектом.

Мнения о стрессе и сотрудничестве с коллегами оказались неоднозначными. В зависимости от ситуации сотрудники могли ощутить положительное или отрицательное влияние этих результатов.

Был поднят вопрос о взаимосвязи между количеством отработанных часов и ростом производительности, а также о том, может ли четырехдневная рабочая неделя способствовать общему повышению производительности труда или наоборот.

Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в компаниях, где существует система четырехдневной рабочей недели. Мы благодарим компании, которые поделились своим опытом и тем самым способствовали пониманию будущих тенденций. Желаем испытателям сил!

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