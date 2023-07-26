Почему и как предприятия сократили рабочую неделю до четырех дней?

Раньше можно было предположить, что в случае сокращенного рабочего дня снизится и заработная плата работников, но в концепции четырехдневной рабочей недели снижение заработной платы уже не предполагается. Предполагается, что оговоренная работа может быть выполнена в более короткие сроки. Нагрузка на сотрудников не снижается.

Научная литература утверждает, что четырехдневная рабочая неделя, как ожидается, будет связана с повышением производительности труда сотрудников, удовлетворенностью работой и сотрудничеством. Дополнительное свободное время помогает улучшить баланс между работой, личной жизнью и психическим здоровьем.

Исследования показали, что четырехдневная рабочая неделя может способствовать сотрудничеству между коллегами и снизить воспринимаемый стресс среди сотрудников. Например, сокращенный формат рабочей недели был опробован в компаниях государственного сектора Исландии в период с 2015 по 2019 год. Всего участвовало 2500 рабочих, которым была предоставлена ​​возможность работать 35-36 часов в неделю вместо прежней 40-часовой рабочей недели без снижения заработной платы.

Ожидалось, что сокращенная неделя может увеличить стресс сотрудников из-за интенсификации работы и ухудшить отношения между коллегами. Однако в ходе исследования было обнаружено, что дополнительное свободное время дает сотрудникам больше энергии и мотивации, что наоборот помогло снизить воспринимаемый стресс.

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