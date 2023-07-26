«В два часа ночи сработала пожарная сигнализация, и весь многоквартирный дом подняли на уши», – рассказывает Kuuuurija Мария, которая живет на углу улиц Туукри и Люйзи в Таллинне. «Сначала я подумала, что это может быть пожар, и выбежала с ребенком на улицу, где дождь лил, как из ведра. Потом мы обнаружили, что гараж нашего нового многоквартирного дома затапливает, а машины наполовину под водой», – Мария описывает ситуацию, возникшую этой ночью в жилом районе «Новая Голландия».
Для подписчиков
НА УЛИЦЕ ВОДОЛАЗОВ НУЖНЫ ВОДОЛАЗЫ ⟩ Жительница: я думала, что дом валится, и мы тонем!
Жилой район Новая Голландия расположен вдоль Рейди-теэ и образует треугольник между улицами Туукри и Люйзи (эст. улица водолазов и улица шлюза – прим. пер.). Всего в этом новом комплексе четыре многоквартирных дома, первые из которых, новомодные дома, были построены в 2018 году. В этом районе запланировано в общей сложности 250 единиц жилплощади, а последний многоквартирный дом в настоящее время все еще находится в стадии строительства.