НА УЛИЦЕ ВОДОЛАЗОВ НУЖНЫ ВОДОЛАЗЫ ⟩ Жительница: я думала, что дом валится, и мы тонем!

​«В два часа ночи сработала пожарная сигнализация, и весь многоквартирный дом подняли на уши», – рассказывает Kuuuurija Мария, которая живет на углу улиц Туукри и Люйзи в Таллинне. «Сначала я подумала, что это может быть пожар, и выбежала с ребенком на улицу, где дождь лил, как из ведра. Потом мы обнаружили, что гараж нашего нового многоквартирного дома затапливает, а машины наполовину под водой», – Мария описывает ситуацию, возникшую этой ночью в жилом районе «Новая Голландия».