Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и Анна Мажаева и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 26 июля: наследие сталинской эпохи, участились случаи плохого обращения с животными и Театральному фестивалю свободы не дали денег
Сегодня в выпуске:
Наследие сталинской эпохи - почему на улицах столицы повсюду можно увидеть дома с запрещенными символами?
- Коротко по стране: варенье станет недоступным из-за цен на сахар, интернет-магазин обманывает клиентов, морковь опасную для здоровья обнаружили на прилавках и итоги конкурса на курсах машинистов Elron
- Участились случаи плохого обращения с животными. В приюты попадают собаки и кошки в плачевном состоянии. Наш корреспондент разбиралась в ситуации
- Театральному фестивалю свободы не дали денег. Вопрос в "неудобности" спектакля? Разбирался наш специальный корреспондент
- Мировые новости: нашествие хриплых лопатоногов в США, пожары уничтожили леса на юге Европы, панда Юань Мэн едет домой, валлийский виски получил охраняемый статус в Великобритании
- Дизайнеры и беженцы из Афганистана показывают миру истинную красоту афганских женщин, придумывая и отшивая наряды редкой красоты и великолепия. Подробнее о возрождении модного исторического наследия Афганистана - в нашем сюжете.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 26 июля