Эстонские заправки подняли цены на топливо

Цена литра 95-го бензина выросла с 1,699 евро до 1,729 евро, а цена 98-го бензина поднялась с 1,749 евро до 1,179 евро. Стоимость дизельного топлива увеличилась с 1,499 евро до 1,529 евро.

Цена сырой нефти на мировом рынке выросла с середины июля после сокращения добычи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 74 до 82 долларов за баррель.

«Последние несколько месяцев рынок был исключительно стабильным, но в июле входные цены выросли примерно на 10 центов, кроме того, цена на нефть на мировом рынке также выросла примерно на восемь долларов за баррель», - сказал генеральный директор Terminal Oil Йорген Ыйгус.