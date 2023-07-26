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Эстонские заправки подняли цены на топливо

rus.postimees.ee
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Заправка. Иллюстративное фото.
Заправка. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

В среду сети автозаправочных станций повысили стоимость бензина и дизельного топлива на три цента, пишет Rus.ERR.

Цена литра 95-го бензина выросла с 1,699 евро до 1,729 евро, а цена 98-го бензина поднялась с 1,749 евро до 1,179 евро. Стоимость дизельного топлива увеличилась с 1,499 евро до 1,529 евро.

Цена сырой нефти на мировом рынке выросла с середины июля после сокращения добычи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 74 до 82 долларов за баррель.

«Последние несколько месяцев рынок был исключительно стабильным, но в июле входные цены выросли примерно на 10 центов, кроме того, цена на нефть на мировом рынке также выросла примерно на восемь долларов за баррель», - сказал генеральный директор Terminal Oil Йорген Ыйгус.

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