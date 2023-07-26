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ВИДЕО ⟩ В Даугавпилсе пожилую женщину на носилках несли на сдачу экзамена по латышскому

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Внимание пользователей социальных сетей привлекло видео, на котором 74-летнюю женщину несут на носилках к месту сдачи экзамена на знание латышского языка в Даугавпилсе.
Внимание пользователей социальных сетей привлекло видео, на котором 74-летнюю женщину несут на носилках к месту сдачи экзамена на знание латышского языка в Даугавпилсе. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Граждане России, имеющие функциональные ограничения, связанные со здоровьем, или диагноз, указанный в постановлении Кабинета министров, освобождены от сдачи экзамена на владение латышским языком для продления ВНЖ в Латвии, подтвердили в Государственном центре содержания образования Латвии (VISC).

Об освобождении от проверки лицу нужно сообщить в Управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP), предоставив заключение врача физической и реабилитационной медицины, психиатра или детского психиатра, пояснила представитель VISC Лиене Берзиня.

В то же время не все диагнозы могут полностью освободить человека от сдачи экзамена. Например, людям с ограниченной подвижностью суставов не нужно проходить письменную часть экзамена. Человек, который сдает экзамен с послаблениями, явившись на место проведения экзамена, должен представить заключение врача физической и реабилитационной медицины.

В случае необходимости в каждом из мест, где проводится тестирование, могут быть обеспечены условия доступа для всех претендентов, отметила Берзиня. Об этом перед экзаменом необходимо сообщить в VISC.

Видео

Внимание пользователей социальных сетей привлекло видео, на котором 74-летнюю женщину несут на носилках к месту сдачи экзамена на знание латышского языка в Даугавпилсе.

Видео опубликовала активистка Ольга Петкевич. Ранее она помогла собрать в Даугавпилсе 1500 подписей за автоматический статус постоянного жителя Европейского союза для тех граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, не требуя знания языка и минимального уровня дохода.

Петкевич также начала сбор подписей под инициативой о снижении возрастного порога для сдачи экзамена на знание латышского языка до 65 лет. За первые три часа его подписали 453 человека. Для подачи инициативы в Сейм ее должны подписать не менее 10 000 жителей Латвии.

Исключения в экзамене по госязыку предусматривают, что от экзамена освобождаются лица, получившие основное, среднее или высшее образование по аккредитованным программам на латышском языке, прошедшие аккредитованную программу обучения нацменьшинств и сдавшие централизованный экзамен по латышскому языку за 9-й класс или централизованный экзамен по латышскому языку за 12-й класс, следует из информации PMLP.

Также экзамен не сдают лица, не достигшие 15-летнего или достигшие 75-летнего возраста.

По информации PMLP, постоянный вид на жительство граждан РФ, которые ранее были гражданами и негражданами Латвии, теряет силу 2 сентября 2023 года. Чтобы продолжить пребывание в Латвии, россиянам нужно будет подать документы на получение постоянного вида на жительство в PMLP.

Если заявление не будет получено до 1 сентября 2023 года, срок действия постоянного ВНЖ истечет 2 сентября 2023 года, и по закону человек должен будет покинуть территорию Латвии до 2 декабря 2023 года.

Службы внутренних дел «не будут охотиться» на тех российских граждан, которые не сотрудничают с государством и не сдают экзамен на знание латышского языка, заявил недавно министр внутренних дел Марис Кучинскис.

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