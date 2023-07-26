ВИДЕО ⟩ В Даугавпилсе пожилую женщину на носилках несли на сдачу экзамена по латышскому

Петкевич также начала сбор подписей под инициативой о снижении возрастного порога для сдачи экзамена на знание латышского языка до 65 лет. За первые три часа его подписали 453 человека. Для подачи инициативы в Сейм ее должны подписать не менее 10 000 жителей Латвии.

Исключения в экзамене по госязыку предусматривают, что от экзамена освобождаются лица, получившие основное, среднее или высшее образование по аккредитованным программам на латышском языке, прошедшие аккредитованную программу обучения нацменьшинств и сдавшие централизованный экзамен по латышскому языку за 9-й класс или централизованный экзамен по латышскому языку за 12-й класс, следует из информации PMLP.

Также экзамен не сдают лица, не достигшие 15-летнего или достигшие 75-летнего возраста.

По информации PMLP, постоянный вид на жительство граждан РФ, которые ранее были гражданами и негражданами Латвии, теряет силу 2 сентября 2023 года. Чтобы продолжить пребывание в Латвии, россиянам нужно будет подать документы на получение постоянного вида на жительство в PMLP.

Если заявление не будет получено до 1 сентября 2023 года, срок действия постоянного ВНЖ истечет 2 сентября 2023 года, и по закону человек должен будет покинуть территорию Латвии до 2 декабря 2023 года.