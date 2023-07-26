ВИДЕО ⟩ В Даугавпилсе пожилую женщину на носилках несли на сдачу экзамена по латышскому

Граждане России, имеющие функциональные ограничения, связанные со здоровьем, или диагноз, указанный в постановлении Кабинета министров, освобождены от сдачи экзамена на владение латышским языком для продления ВНЖ в Латвии, подтвердили в Государственном центре содержания образования Латвии (VISC).
Об освобождении от проверки лицу нужно сообщить в Управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP), предоставив заключение врача физической и реабилитационной медицины, психиатра или детского психиатра, пояснила представитель VISC Лиене Берзиня.
В то же время не все диагнозы могут полностью освободить человека от сдачи экзамена. Например, людям с ограниченной подвижностью суставов не нужно проходить письменную часть экзамена. Человек, который сдает экзамен с послаблениями, явившись на место проведения экзамена, должен представить заключение врача физической и реабилитационной медицины.
В случае необходимости в каждом из мест, где проводится тестирование, могут быть обеспечены условия доступа для всех претендентов, отметила Берзиня. Об этом перед экзаменом необходимо сообщить в VISC.
Видео
Внимание пользователей социальных сетей привлекло видео, на котором 74-летнюю женщину несут на носилках к месту сдачи экзамена на знание латышского языка в Даугавпилсе.
Видео опубликовала активистка Ольга Петкевич. Ранее она помогла собрать в Даугавпилсе 1500 подписей за автоматический статус постоянного жителя Европейского союза для тех граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, не требуя знания языка и минимального уровня дохода.
A Russian woman is taken to a Latvian language exam.— Visegrád 24 (@visegrad24) July 24, 2023
If she continues to fail the exam, she will get deported from Latvia to Russia by September 2nd.
Stalin tried to undermine Latvian aspirations of independence by settling Russians in Latvia after WW2. pic.twitter.com/HoHAAS04oJ
Петкевич также начала сбор подписей под инициативой о снижении возрастного порога для сдачи экзамена на знание латышского языка до 65 лет. За первые три часа его подписали 453 человека. Для подачи инициативы в Сейм ее должны подписать не менее 10 000 жителей Латвии.
Исключения в экзамене по госязыку предусматривают, что от экзамена освобождаются лица, получившие основное, среднее или высшее образование по аккредитованным программам на латышском языке, прошедшие аккредитованную программу обучения нацменьшинств и сдавшие централизованный экзамен по латышскому языку за 9-й класс или централизованный экзамен по латышскому языку за 12-й класс, следует из информации PMLP.
Также экзамен не сдают лица, не достигшие 15-летнего или достигшие 75-летнего возраста.
По информации PMLP, постоянный вид на жительство граждан РФ, которые ранее были гражданами и негражданами Латвии, теряет силу 2 сентября 2023 года. Чтобы продолжить пребывание в Латвии, россиянам нужно будет подать документы на получение постоянного вида на жительство в PMLP.
Если заявление не будет получено до 1 сентября 2023 года, срок действия постоянного ВНЖ истечет 2 сентября 2023 года, и по закону человек должен будет покинуть территорию Латвии до 2 декабря 2023 года.
Службы внутренних дел «не будут охотиться» на тех российских граждан, которые не сотрудничают с государством и не сдают экзамен на знание латышского языка, заявил недавно министр внутренних дел Марис Кучинскис.