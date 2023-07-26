Но туда осужденный не явился, следует из решения вышестоящего суда в Ростове-на-Дону. Этот суд признал, что Другуш «после его осуждения в течение длительного времени принимал участие в СВО и получил тяжелое ранение, в связи с которым находился на стационарном лечении, после чего ему был предоставлен реабилитационный отпуск». Как он вместо колонии попал на войну, суд не выяснял.

В итоге суд признал, что осужденный «своим поведением и отношением к содеянному» доказал, что «перестал быть общественно опасным». Суд освободил его в связи с «изменением обстановки», поскольку он больше противоправных действий не совершал, а «после осуждения к реальному лишению свободы остался верен Воинской присяге и до получения ранения выполнял боевые задачи в условиях СВО».

В мае 2023 года суд в Пензе освободил от наказания за тяжкое преступление Александра Илющенко. Год назад он напился и во время ссоры ударил жену ногой в живот, что привело к разрыву селезенки. На Илющенко завели дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы), взяв подписку о невыезде.