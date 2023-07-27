Продолжаю следить за тем, как в России пропагандируют повышение рождаемости - добрались и до лекарств для прерывания беременности, которые теперь будут подлежать строгому учету. Лишь бы рожали направо и налево, а как, зачем и почему - это уже дело десятое. Я такой подход считаю варварским, и вместо контроля рождаемости предлагаю ввести тест на родительство, пишет нарвский журналист Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Психика, финансы, здоровье: пора ли тестировать желающих стать родителем?
Представьте себе мир утопии (или антиутопии?), в котором для того, чтобы завести ребенка, сначала необходимо сдать тест на родительство. Сдаешь тест - рожаешь, не сдаешь - сорян, идешь дальше работать над собой до тех пор, пока не станешь достаточно осознанным для того, чтобы приводить ребенка в этот жестокий мир. Что-что, звучит как одна из влажных идей тоталитаризма? Сначала выслушайте.
Кто из вас хорошенько подумал прежде, чем заводить ребенка? Взвесил все за и против, подсчитал свои финансы, отходил к психотерапевту, вылечил свои собственные детские травмы, убедился в том, что вы - самостоятельная, зрелая, сформированная личность, готовая стать большим проводником для маленького человека и способная этого человека чему-то научить? Дай бог, процентов 30%, но это я, конечно, предполагаю.
Никто и никогда не проверял родителей на их уровень ответственности, осознанности и готовности. Контроль рождаемости в таких странах, как Китай, Иран или Индия, пытались ввести исключительно из-за демографических сложностей, но уж точно не потому, что были обеспокоены судьбой детишек. Хотя и контроль рождаемости в численном аспекте - это аргумент, над которым стоит поразмыслить. Да, перенаселение как таковое нашей планете грозит вряд ли, но уменьшение количества людей означает, что Земля станет чище, сократится количество гадких выбросов. Экологическая ситуация потихоньку начнет улучшаться. Что, естественно, прекрасно.
Но я не эко-активист, а моя идея заключается в том, что рожать должны только те, кто достоин быть родителями. А понять это поможет грамотно составленный учеными и врачами тест на родительство в каждой стране. Так что же должно быть в этом тесте? Ниже я перечислила основные блоки, которые должен содержать подобный тест. Пройдемся по каждому из них по отдельности.
- Забота о собственном здоровье
- Наличие здоровой психики
- Родительские паттерны
- Финансовый аспект
Забота о собственном здоровье. В этом блоке необходимо проверить базовые вещи, а именно - не плюет ли потенциальный родитель на свое собственное здоровье. Не является ли зависимым от алкоголя или наркотиков, в случае чего - готов ли он на время вынашивания ребенка отказаться от пагубных привычек вроде курения. Не является ли он ярым поклонником какой-нибудь гомеопатии или другой антинаучной фигни, которая гласит, что ребенка нужно кормить не грудью, а божьей росой. Не является ли он помешанным веганом с камнями в почках, который будет пытаться накормить полугодовасика огурцами? После этого блока мы сразу же отметаем огромное количество родителей-наркоманов и алкоголиков, которые, как известно, просто обожают плодиться как не в себя. А также неадекватно просветленных родителей, которые считают, что переливание крови - это пляски дьявола. Следствие - меньше ненужных несчастных детей с изуродованным детством, подорванным здоровьем и проблемами с башкой.
Наличие здоровой психики. Об этом можно говорить бесконечно, но не со мной, а с психотерапевтом. Крепкой и здоровой психикой обладают далеко не все, а именно она важна во время воспитания ребенка. Проблемы с темпераментом? Намеки на аутизм, нарциссизм, социопатию или глубокую клиническую депрессию? Втоптанная в грязь самооценка? Тогда тебе не ребенка рожать надо, а лечиться. Считаешь, что детей посылает Боженька и рожать много - это по-православному? В голове - помойка из собственных претензий к жизни, детских травм и обидок, куча загонов? Запишись к профессионалу, читай книжки по психологии и во время занятий сексом используй контрацепцию. Ровно до тех пор, пока не наладишь отношения с самим собой и окружающим миром. На выходе получаем - уменьшение количества неадекватных родителей, которые собственные проблемы с головой транслируют на ребенка. А таких у нас, к сожалению, хоть жопой жуй.
Родительские паттерны. Считаешь, что тебя «били, и ничего, нормальным вырос» - это хороший подход к воспитанию ребенка? Думаешь, что раз сам хотел стать физиком-ядерщиком, но не вышло, им обязательно должно стать твое чадо? Уверен, что ребенок обязательно будет именно таким, каким ты его видишь, и поступать так, как ты ему сказал? Полагаешь, что твой ребенок тебе что-то будет должен? Поздравляю, ты завалил тест. Родительство - это самая трудная работа на свете, выполнять которую приходится всю оставшуюся жизнь. И к этой работе тоже необходимо как следует подготовиться - штудировать литературу, общаться с детскими психологами, много думать и анализировать. Потому что я без понятия, кто тебе сказал, что ты вырос нормальным.
Финансовый аспект. Я просто ненавижу все эти сопли про Бога, который даст лужайку. Нихрена он никому не даст, а вот у крайне малообеспеченного родителя поедет крыша, когда новорожденный зайка будет «всем, везде и сразу». Ребенок - это очень большие траты на ближайшие -надцать лет, и к этому необходимо быть готовым. Если ты не в состоянии обеспечить себе базовые потребности вроде крыши над головой, пропитания и возможности в будущем хоть как-то зарабатывать деньги, идею завести малыша стоит отложить. Я не говорю, что у потенциального родителя должно быть достаточно средств на пинеточки от Прада. Я говорю, что ребенок - это деньги, и хорошо бы, чтобы в семье, которая решила продолжить род, эти деньги были. Жить скромно и жить впроголодь - это не одно и то же.
Вот так, подготовив тест на основе только этих четырех блоков, уже можно избавить мир от огромного количества несчастных родителей и детей, которые в будущем превращаются в таких же несчастных взрослых. А что будет, если провести добротный анализ и довести такой тест до ума? Добавить в него обязанность иметь все необходимые справки, учредить комитеты, ответственные за проверку семей или родителей-одиночек, планирующих завести ребенка? Действительно взять рождаемость под контроль, но не считать, кто сколько рожал, а контролировать, кто рожает и зачем. Этот тест, безусловно, не даст стопроцентной гарантии семейных идиллий, но какие-либо гарантии в целом не предусмотрены в базовой комплектации мироздания. А вот уменьшить риски, я считаю, можно и нужно.
Конечно, все, что я написала выше - полный бред. Ведь главное качество хорошего родителя - это любовь, а ее никакими тестами не измерить. Но чтобы любить своего малыша, в первую очередь необходимо учиться любить себя. И именно это может стать самым первым и сложным шагом на пути к родительству.
Именно для того, чтобы любить себя, нам иногда нужен жизненный опыт, помощь профессионалов, время и желание. Учитесь любить себя, и тогда для того, чтобы быть хорошей мамой или хорошим папой, вам не понадобятся никакие тесты. Хотя к тому, о чем я написала, тоже прислушайтесь.