ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Психика, финансы, здоровье: пора ли тестировать желающих стать родителем?

Забота о собственном здоровье. В этом блоке необходимо проверить базовые вещи, а именно - не плюет ли потенциальный родитель на свое собственное здоровье. Не является ли зависимым от алкоголя или наркотиков, в случае чего - готов ли он на время вынашивания ребенка отказаться от пагубных привычек вроде курения. Не является ли он ярым поклонником какой-нибудь гомеопатии или другой антинаучной фигни, которая гласит, что ребенка нужно кормить не грудью, а божьей росой. Не является ли он помешанным веганом с камнями в почках, который будет пытаться накормить полугодовасика огурцами? После этого блока мы сразу же отметаем огромное количество родителей-наркоманов и алкоголиков, которые, как известно, просто обожают плодиться как не в себя. А также неадекватно просветленных родителей, которые считают, что переливание крови - это пляски дьявола. Следствие - меньше ненужных несчастных детей с изуродованным детством, подорванным здоровьем и проблемами с башкой.