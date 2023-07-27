«Мы просто возлагаем цветы»: не все нарвитяне понимают, зачем нужен запрет на публичные собрания

Советская армия захватила Нарву 26 июля, и некоторые жители города отмечают эту дату как день освобождения от фашизма. Так, например, нарвитянин Михаил Пашин хотел организовать мероприятие у братской могилы в Темном салу, чтобы 15 человек могли вместе возложить цветы, но полиция не разрешила, передает ERR.

«Мы просто возлагаем цветы. Мы не празднуем, не носим символику, мы просто возлагаем цветы. Например, в Синимяэ разрешено чествовать героев, сражавшихся на стороне Германии, а нам почему-то запрещают праздновать 26 июля как день освобождения», - недоумевает Паншин, добавляя, что хорошо бы договориться и найти компромисс.

Как ранее разъяснил руководитель полицейского отделения Нарвы Индрек Пюви, есть люди, которые в конце июля и начале августа раньше праздновали дату оккупацию Нарвы и другие значимые для России военные праздники: «Развязанная Россией война в Украине преступна, так что использовать пропагандистскую символику и отмечать военные праздники в Эстонии невозможно».

Руководитель отделения объяснил, что в ситуации, когда те же самые российские военные подразделения совершают военные преступления в Украине, проведение таких собраний недопустимо. «Скорее всего на таких мероприятиях использовалась бы враждебная символика, что повлекло бы за собой серьезные правонарушения и конфликты», - сказал Пюви.

Это значит, что полиция запрещает проведение демонстраций, собраний и выступлений, пропагандирующих войну и поддерживающих в символах, на словах и действиями военные преступления путинского режима в Украине. К сегодняшнему дню в полицию поступило одно заявление на регистрацию публичного собрания, которое должно было состояться 26 июля в Нарве. В связи с распоряжением это заявление было отклонено.