Военные в Нигере объявили о свержении президента

По телевидению выступил генерал-полковник Амаду Абдурахман в окружении еще девяти военнослужащих в форме. Они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки, пишет «Русская служба Би-би-си».
«Мы, силы обороны и безопасности, решили положить конец тому режиму, что вы знаете, - сказал в телеобращении генерал. - Это последовало за продолжающимся ухудшением ситуации в сфере безопасности и неудовлетворительным управлением в экономической и социальной сфере».
По его словам, главы министерств продолжат выполнять свои повседневные обязанности.
«Всех внешних партнеров просят не вмешиваться, - продолжил генерал. - Морские и воздушные границы закрываются до тех пор, пока обстановка не стабилизируется».
Президенту Базуму, которого мятежники удерживали в его дворце, звонили госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и заверили в своей поддержке.
Также новая военная хунта, называющая себя Национальным советом по защите родины, установила в стране комендантский час с 22:00 до 05:00 по местному времени.
Президент Базум, демократически избранный в 2021 году, считается близким союзником Франции.
С момента обретения независимости от Франции в 1960 году в Нигере - не имеющем выхода к морю западноафриканском государстве, - произошло четыре успешных переворота и несколько неудачных попыток свергнуть действующую власть.
Последний переворот в стране произошел в феврале 2010 года и закончился свержением президента Мамаду Танджа.
В Нигере также действуют джихадисты. Одна группа пришла на юго-запад страны в 2015 году из соседнего Мали, а вторая действует на юго-востоке, базируясь при этом на северо-востоке Нигерии.
В стране действуют группировки, связанные как с «Аль-Каидой», так и с «Исламским государством» (обе признаны террористическими и запрещены во многих странах мира).
В двух соседних странах - Мали и Буркина-Фасо - недавно произошли перевороты, начало которым в обоих случаях положили выступления джихадистов.
События в Нигере развиваются накануне саммита Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
Большинство лидеров африканских стран отказалось участвовать в саммите.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что визит Базума на саммит не планировался. По данным агентства, других представителей Нигера в списках участников также нет.
«Нигер в работе саммита не участвует, это не связано с последними событиями», - сообщил другой источник агентству РИА Новости.