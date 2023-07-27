Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей посетит Эстонию и проведет службу у российской границы

По мнению внешнеполитических экспертов, служба близ российской границы имеет больше значений, чем просто религиозное.

«К сожалению, мы не можем обнародовать подробный план [визита], потому что Константинополь еще не подтвердил его, - сказал священник Эстонской апостольской православной церкви (EAÕK) Кристьян Отсманн. - Наш посланец скоро отправится в Константинополь (нынешний Стамбул) и самое позднее к 7 августа план визита, скорее всего, должен быть утвержден».