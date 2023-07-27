Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей, который в сентябре посетит Эстонию, проведет редкое в православных традициях богослужение под открытым небом на Певческом поле в Вярска, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей посетит Эстонию и проведет службу у российской границы
По мнению внешнеполитических экспертов, служба близ российской границы имеет больше значений, чем просто религиозное.
«К сожалению, мы не можем обнародовать подробный план [визита], потому что Константинополь еще не подтвердил его, - сказал священник Эстонской апостольской православной церкви (EAÕK) Кристьян Отсманн. - Наш посланец скоро отправится в Константинополь (нынешний Стамбул) и самое позднее к 7 августа план визита, скорее всего, должен быть утвержден».
Ожидаемый визит патриарха связан с отмечаемым в этом году столетием EAÕK. Во время своего четырехдневного пребывания в Эстонии глава православной церкви по предварительным данным 16 сентября прибудет в Вярска для проведения службы под открытым небом на Певческом поле. Ожидается, что в службе примут участие 1000-2000 человек.