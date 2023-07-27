Колония крыс терроризирует Нарвский центр семейных врачей и целый жилой дом

- Крысы ходят у нас толпами из этого здания, - Ярченко указывает на заброшенный дом по ул. Космонауди, 6. - Кушать они оттуда ходят к нам в «столовую», то есть в мусорный домик. Дворник наш в шоке.

Крысы также жили в старых тополях во дворе, и когда их спилили, жильцы были шокированы картиной того, как разбегающиеся грызуны заполонили двор. Сейчас их находят и в канализации, и в домике с мусорными контейнерами. Изолировать этот домик полностью невозможно - щели всегда найдутся. Пластиковый мусорный контейнер снизу прогрызен, а в земле кругом норы. «Наши люди уже боятся относить помойное ведро!» - заявляет Ярченко.

- Пока в том разрушенном доме жили коты, крыс у нас не было. Сейчас котов выловили всех - и у нас случилось такое нашествие крыс, что просто ужас! - рассказывает председатель дома с семейными врачами на первом этаже. - В подвале крыс еще нет, а вот в медицинском центре в одном из туалетов уже прогрызли гофрированную трубу. Покусанных пока не было, но мы очень боимся.

Сосед: «Это какой-то глупый разговор»

Участком недвижимости с полуразрушенным домом по ул. Космонауди, 6 владеет ТОО «Pak», зарегистрированное в Раквере. Нарвские власти по мере своих административных возможностей заставляют владельца делать развалины недоступными для людей, особенно детей, а вот крысам бетонный забор не помеха.