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Мощный потоп в Таллинне ⟩ Жители улицы Туукри ночью бросились спасать то, что еще можно спасти

Лийза Эхамаа
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Стеклянные бутылки, вылетевшие из перевернутых мусорных баков, представляют собой опасность при движении в гараже.
Стеклянные бутылки, вылетевшие из перевернутых мусорных баков, представляют собой опасность при движении в гараже. Фото: Sander Ilvest

Во вторник по всей стране было распространено грозовое предупреждение. Целый день лил дождь, который ночью достиг гаража жилого дома по адресу Туукри, 1б в Таллинне, затопив, помимо машин, подвалы и кладовки жильцов.

В этом доме живут член Европарламента Свен Миксер и фехтовальщица Катарина Лехес. В телефонном разговоре они признались, что ничего не слышали о потопе. «На самом деле я сейчас за границей, поэтому не могу сказать, что именно там происходит», – сказала Лехис. Миксер добавил, что пребывает в Брюсселе, но машина стоит в гараже и, вероятно, вода тоже не обошла ее стороной.

Испуганные жильцы дома

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