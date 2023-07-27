Магия и боль жилищного кредита: стоит ли рисковать при высокой ставке Euribor?

Кроме того, в будущем всегда есть возможность пересмотреть условия кредитного договора.

Конечно, и заемщик, и кредитор должны согласиться на изменение условий, и, как правило, ситуация оценивается относительно того, какой была бы цена этого кредита, если бы в текущий момент был взят новый кредит.

Все изменения кредитного договора платные, поэтому при желании и внесении изменений необходимо оценить ситуацию и произвести необходимые расчеты. Но важно понять: хотя кредит и берется на несколько десятков лет, изменить условия или узнать о возможных предложениях банка можно даже после подписания договора.

Аттракционы умеренной щедрости

По сравнению с тем же периодом прошлого года активность рынка недвижимости снизилась: предложений стало больше, но покупатели все еще испытывают неуверенность. Из-за снижения спроса девелоперы более осторожно относятся к выводу новых проектов на рынок, хотя у них есть для этого возможности. Об этом говорит и тот факт, что новостроек в столице выставлено на продажу почти на треть больше, чем в первом квартале прошлого года, и покупателей привлекают различными акциями.

В случае с новостройками падение цен не наблюдается, так как финансовое положение застройщиков прочное, цены на строительство стабилизировались, и застройщики не спешат продавать новые квартиры.