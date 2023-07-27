Магия и боль жилищного кредита: стоит ли рисковать при высокой ставке Euribor?

Текущее состояние экономики вызывает сомнения у потенциальных покупателей жилья. Европейский центральный банк ощутимо повысил процентные ставки, и никто не может точно предсказать, произойдет ли падение ставки Euribor. Что делать человеку, задумавшемуся о покупке жилья: подождать или лучше не откладывать?
Покупке недвижимости обычно предшествует игра в прогнозирование. Покупатели пытаются уловить нужный момент и возможное падение цен на недвижимость. При этом нужно интуитивно понять, какая часть города может стать новым Каламая, а также выяснить у друзей и знакомых, как получить банковский кредит на самых выгодных условиях.
Такого рода предсказания понятны, но зачастую это неблагодарное занятие, ведь люди, отложившие покупку, через несколько лет заглядывают на порталы недвижимости и понимают, что удачный момент для покупки жилья все же упущен, считает руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.
Euribor высокий, но маржа низкая
В случае жилищного кредита следует помнить, что зачастую это самое длительное финансовое обязательство в жизни. В этом заключается и магия, и боль жилищного кредита. Магия состоит в том, что при среднем сроке кредита в 20 лет экономика, как правило, растет, а кредит, взятый сегодня, уже через пять лет покажется меньше из-за инфляции. Но неизбежны и болезненные периоды, потому что за столь долгое время неминуемы и экономические спады.
Однако для покупателя жилья со стабильным доходом рецессия не обязательно имеет негативные последствия.
Платеж по жилищному кредиту в основном состоит из банковской маржи и шестимесячной ставки Euribor. Да, во время экономического спада и высокой инфляции Euribor действительно растет, и сейчас он превысил 3,9%.
Но если для тех заемщиков, на которых распространяется шестимесячный Euribor, ставка Euribor корректируется два раза в год, то маржа банка остается неизменной. Также можно воспользоваться выгодными предложениями от банков.
Кроме того, в будущем всегда есть возможность пересмотреть условия кредитного договора.
Конечно, и заемщик, и кредитор должны согласиться на изменение условий, и, как правило, ситуация оценивается относительно того, какой была бы цена этого кредита, если бы в текущий момент был взят новый кредит.
Все изменения кредитного договора платные, поэтому при желании и внесении изменений необходимо оценить ситуацию и произвести необходимые расчеты. Но важно понять: хотя кредит и берется на несколько десятков лет, изменить условия или узнать о возможных предложениях банка можно даже после подписания договора.
Аттракционы умеренной щедрости
По сравнению с тем же периодом прошлого года активность рынка недвижимости снизилась: предложений стало больше, но покупатели все еще испытывают неуверенность. Из-за снижения спроса девелоперы более осторожно относятся к выводу новых проектов на рынок, хотя у них есть для этого возможности. Об этом говорит и тот факт, что новостроек в столице выставлено на продажу почти на треть больше, чем в первом квартале прошлого года, и покупателей привлекают различными акциями.
В случае с новостройками падение цен не наблюдается, так как финансовое положение застройщиков прочное, цены на строительство стабилизировались, и застройщики не спешат продавать новые квартиры.
Все чаще покупателям предлагают различные бонусы, такие как бесплатная кухонная мебель или парковочное место. Есть также застройщики, которые в рамках кампании предлагают выплаты Euribor по ипотечному кредиту в течение определенного периода времени. А если к этому еще прибавить льготное предложение Swedbank на покупку недвижимости класса А, то первые два года у покупателя практически отсутствуют ежемесячные платежи и, таким образом, появляется возможность иначе использовать свои финансы.
Есть доход - нет беспокойства
Прежде чем покупать жилье, вы должны оценить свой доход и надежность работы. Если доход стабильный, и у вас накоплен достаточный финансовый буфер, то не стоит откладывать покупку подходящей недвижимости исключительно из-за повышения ставки Euribor.
Экономика была и остается цикличной, и в 20-летней перспективе Euribor может неоднократно расти и падать.
Чтобы получить более четкое представление, изменения в Euribor можно рассчитать с помощью калькулятора на странице Swedbank. Там вы сможете оценить различные сценарии. Кроме того, изучите различные предложения и акции, которые сегодня проводят банки и девелоперы. Euribor не будет вечно оставаться высоким - но и ждать, пока он упадет до нуля, точно не стоит, и, учитывая срок жилищного кредита, из сложившейся ситуации можно выйти победителем.