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В Кохтла-Ярве шестеро детей застряли в лифте торгового центра

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Gustav Porkun

В среду вечером шестеро детей застряли в лифте торгового центра в Кохтла-Ярве, а поскольку техник смог приехать только через час, спасателям пришлось самим взламывать двери.

В среду 20:48 в торговом центре в Ярвеском районе Кохтла-Ярве шести детям потребовалась помощь, сообщили в Спасательном департаменте.

Дети застряли в лифте, и на их звонок по номеру диспетчера никто не ответил. Позже было объявлено, что техник из ремонтной компании прибудет примерно через час.

Спасатели разблокировали двери лифта, и дети выбрались наружу.

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