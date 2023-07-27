В Кохтла-Ярве шестеро детей застряли в лифте торгового центра

В среду вечером шестеро детей застряли в лифте торгового центра в Кохтла-Ярве, а поскольку техник смог приехать только через час, спасателям пришлось самим взламывать двери.
В среду 20:48 в торговом центре в Ярвеском районе Кохтла-Ярве шести детям потребовалась помощь, сообщили в Спасательном департаменте.
Дети застряли в лифте, и на их звонок по номеру диспетчера никто не ответил. Позже было объявлено, что техник из ремонтной компании прибудет примерно через час.
Спасатели разблокировали двери лифта, и дети выбрались наружу.