С 11 по 14 июля в рамках Европейского фестиваля предпринимательства Gen-E в Стамбуле была выбрана лучшая европейская ученическая фирма года. Эстонию на конкурсе представляла фирма MilSpray, которой руководят юноши из Выруской гимназии. Недавно MilSpray удалось заключить с MTÜ Slava Ukraini договор на пятьдесят тысяч евро, что уже вошло в историю эстонских ученических фирм.
Эстонские школьники на конкурсе в Турции: «Конкуренты думали, что мы победим, но судьи не одобрили назначение продукции»
Наряду с эстонцами в конкурсе приняли участие 40 ученических фирм и 20 стартапов из 39 стран Европы. Победителем стала фирма Isometricks из Греции, выпускающая математические настольные игры. Второе место заняли шведы, которые придумали приложение, помогающее найти работу людям, вышедшим из тюрьмы, или иммигрантам. Третье место заняли словаки, которые вывели на рынок топочный брикет из конского навоза.
Один из основателей MilSpray Робин Лайв отметил, что не было обнародовано, какое именно место заняла эстонская фирма. «На нашу продукцию оборонного назначения обрушился вал критики со стороны организаторов и жюри. Поскольку это образовательная программа, им очень не понравилось то, что мы представили продукцию для сил обороны. Мы, однако, остались себе верны», - сказал Лайв.
Представлявшая Эстонию ученическая фирма MilSpray, состоящая из учеников Выруской гимназии, привлекла внимание и собрала похвалы многих участников. «Несмотря на то, что наша фирма и наша продукция не понравились жюри, мы заслужили похвалу конкурентов из других стран, которые считали нас победителями», - сказал Лайв. По сравнению с конкурентами у MilSpray были значительно более высокие оборот и прибыль, а также ребята сделали значительное пожертвование силам обороны Украины.
По словам исполнительного директора Junior Achievement Eesti Керсти Лоор, MilSpray достойно представила Эстонию в Европе: «Наша команда, безусловно, привлекла внимание всех участников, и нас приняли как сильного конкурента. Особо хочу отметить решимость молодых людей и их веру в свой продукцию, а также их стойкость в отстаивании своих принципов».
Идея лучшей ученической фирмы Эстонии родилась в военном лагере, когда исполнительный директор MilSpray Таир Линнас обнаружил, что маскировать лицо красками в тюбиках – слишком долго. Тогда молодые люди и решили вывести на рынок распыляющуюся камуфляжную краску. Для этого было получено несколько специальных разрешений, проведены консультации с химиками и достигнут благоприятный для кожи и удобства использования результат, который был одобрен в том числе главой Сил обороны генералом Мартином Херемом.
Вернувшись на родину, команда MilSpray не сможет насладиться заслуженным летним отдыхом, а продолжит выполнять заказ MTÜ Slava Ukraini. MilSpray заключила самую крупную сделку в истории ученических фирм, и теперь необходимо подготовить камуфляжную краску в 8000 баллончиках для украинского спецназа. Стоимость сделки составляет 50 000 евро. Поскольку размер сделок, заключающихся молодыми людьми, теперь выходит за рамки ученических фирм, MilSpray зарегистрировалась как настоящая компания. В команду ученической фирмы MilSpray входят Робин Лайв, Таир Линнас и Рейо Метсла.
В прошлом ученические фирмы Эстонии трижды получали звание лучших в Европе. В 2009 году такой стала фирма Roheline Jälg из таллиннской 21 школы, сажавшая деревья, чтобы уменьшить экологический след людей. В 2014 году звания удостоилась действующая до сих пор ученическая фирма Kolm Põrsakest из Гимназии Хуго Треффнера, которая занимается научным театром и популяризацией науки для детей. В 2017 году лучшей в Европе стала фирма Festera, также из Гимназии Хуго Треффнера, представившая биоразлагаемые мусорные контейнеры.
Помимо прочего, эстонские ученики занимали и другие призовые места. Например, в 2019 году ученическая фирма Brand из Гимназии Хуго Треффнера, представившая средства для ухода за волосами, заняла на конкурсе лучших европейских ученических фирм второе место.