Эстонские школьники на конкурсе в Турции: конкуренты считали, что мы победим, но судьи не одобрили продукт военного назначения

Наряду с эстонцами в конкурсе приняли участие 40 ученических фирм и 20 стартапов из 39 стран Европы. Победителем стала фирма Isometricks из Греции, выпускающая математические настольные игры. Второе место заняли шведы, которые придумали приложение, помогающее найти работу людям, вышедшим из тюрьмы, людям с криминальным прошлым или иммигрантам. Третье место заняли словаки, которые вывели на рынок топочный брикет из конского навоза.

Один из основателей MilSpray Робин Лайв отметил, что не было обнародовано какое именно место заняла эстонская фирма. «На наш продукт оборонного назначения обрушился вал критики со стороны организаторов и жюри. Поскольку это образовательная программа, они не потерпели того факта, что мы представили продукт для сил обороны. Мы, однако, остались себе верны», - сказал Лайв.

Представлявшая Эстонию ученическая фирма MilSpray, состоящая из юношей из Выруской гимназии, привлекла внимание и собрала похвалы многих участников. «Несмотря на то, что наша фирма и наш продукт не понравились жюри, мы заслужили похвалу конкурентов из других стран, которые считали нас победителем», - сказал Лайв. По сравнению с конкурентами у MilSpray были значительно более высокие оборот и прибыль, а также ребята сделали значительное пожертвование силам обороны Украины.