Арестович: в худшем случае вагнеровцы атакуют Вильнюс иди Даугавпилс

По его словам, в настоящее время руководство России и Белоруссии ведет информационную кампанию против безопасности Польши, Литвы и Латвии. Однако угрозы вагнеровцев, например, походом на Варшаву игнорировать не следует, так как это может стать реальностью.

Однако, по мнению Арестовича, реальной целью «Вагнера» может быть не Польша, а Вильнюс и Даугавпилс, расположенные недалеко от границы с Белоруссией. На польской границе начнутся провокации, отвлекающие внимание, тем временем толпы беженцев, среди которых смогут затесаться вооруженные вагнеровцы, прорвут белорусско-литовскую и белорусско-латвийскую границы. Остановить их с помощью оружия будет затруднительно: Латвия и Литва в этом случае «будут плохо выглядеть», так как беженцы будут неотличимы от боевиков.

При этом Арестович неоднократно подчеркнул, что это самый опасный сценарий, к которому нужно готовиться. Также возможно, что никаких реальных действий против Польши, Литвы или Латвии вагнеровцы из Белоруссии не начнут либо на границе будут происходить относительно мелкие провокации.

Арестович уверен, что правительства Латвии, Литвы и Польши достаточно серьезно относятся к возможным угрозам, а НАТО готово к различным сценариям развития событий.