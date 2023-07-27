Таллинн продолжает субсидировать покупку велосипедов детям

Вице-мэр Йоозеп Вимм отметил, что Таллинн запустил программу «В школу на велосипеде» в августе прошлого года.

«За год мы поддержали покупку почти 400 велосипедов, общая сумма выданных субсидий составила почти 40 000 евро», - сказал он, отметив, что город намерен и впредь поддерживать формирование у детей привычки вести активный образ жизни. «С одной стороны, мы способствуем тому, чтобы решение о покупке ребенку велосипеда не зависело исключительно от цены, а с другой – рассчитываем на то, что субсидия мотивирует молодых людей получать права велосипедиста», - подчеркнул Вимм.

Ходатайствовать о пособии на покупку велосипедного шлема следует одновременно с подачей ходатайства о субсидии на покупку велосипеда; необходимо предъявить квитанцию о покупке. Пособие на покупку шлема могут получить и те, кому субсидия на покупку велосипеда была выплачена в прошлом году.

Целью субсидии «В школу на велосипеде» является увеличение доли передвигающихся на велосипеде детей, продвижение здорового образа жизни и безопасного движения. Также субсидия направлена на то, чтобы как можно больше детей получали права велосипедистов, что позволит повысить осведомленность о безопасном передвижении и сформировать соответствующие навыки.