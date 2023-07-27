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Таллинн продолжает субсидировать покупку велосипедов детям

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Подростки на велосипедах. Фото иллюстративное.
Подростки на велосипедах. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

В рамках программы «В школу на велосипеде» Таллинн предлагает субсидию на покупку велосипеда детям в возрасте от 10 до 15 лет. Единоразовое пособие в размере до 100 евро предназначено для покупки велосипеда ребенку, который получил права велосипедиста в текущем или предыдущем году. Одновременно можно ходатайствовать о пособии на покупку велосипедного шлема в размере до 25 евро, сообщает столичная пресс-служба.

Вице-мэр Йоозеп Вимм отметил, что Таллинн запустил программу «В школу на велосипеде» в августе прошлого года.

«За год мы поддержали покупку почти 400 велосипедов, общая сумма выданных субсидий составила почти 40 000 евро», - сказал он, отметив, что город намерен и впредь поддерживать формирование у детей привычки вести активный образ жизни. «С одной стороны, мы способствуем тому, чтобы решение о покупке ребенку велосипеда не зависело исключительно от цены, а с другой – рассчитываем на то, что субсидия мотивирует молодых людей получать права велосипедиста», - подчеркнул Вимм.

Ходатайствовать о пособии на покупку велосипедного шлема следует одновременно с подачей ходатайства о субсидии на покупку велосипеда; необходимо предъявить квитанцию о покупке. Пособие на покупку шлема могут получить и те, кому субсидия на покупку велосипеда была выплачена в прошлом году.

Целью субсидии «В школу на велосипеде» является увеличение доли передвигающихся на велосипеде детей, продвижение здорового образа жизни и безопасного движения. Также субсидия направлена на то, чтобы как можно больше детей получали права велосипедистов, что позволит повысить осведомленность о безопасном передвижении и сформировать соответствующие навыки.

Подробную информацию о субсидии можно найти здесь, а информацию (на эстонском языке) о получении прав велосипедиста здесь.

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