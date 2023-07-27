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Полиция установила личность найденной в Эмайыги утопленницы

Дополнено в 14:47!
Rus.Postimees
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Эмайыги.
Эмайыги. Фото: Margus Ansu

Вчера, 26 июля, в 17:15 в реке Эмайыги в Тарту была обнаружена утонувшая женщина, спасатели вытащили тело на берег. На происшествие отреагировали полиция, скорая помощь и Спасательный департамент.

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал BNS, что утопленницу заметил случайный прохожий. «Его внимание привлекли шлепанцы, оставленные на берегу», – отметил он.

Спасатели вытащили труп из воды на берег. По оценке скорой помощи, он находился в воде несколько часов, внешних повреждений обнаружено не было.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Поскольку изначально личность погибшей не была установлена, полиция просила помощи. Вскоре со стражами порядка связались близкие утопленницы. Таким образом, личность 33-летней женщины стала известна.

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