Полиция установила личность найденной в Эмайыги утопленницы

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал BNS, что утопленницу заметил случайный прохожий. «Его внимание привлекли шлепанцы, оставленные на берегу», – отметил он.

Спасатели вытащили труп из воды на берег. По оценке скорой помощи, он находился в воде несколько часов, внешних повреждений обнаружено не было.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.