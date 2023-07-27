Полиция установила личность найденной в Эмайыги утопленницы

Вчера, 26 июля, в 17:15 в реке Эмайыги в Тарту была обнаружена утонувшая женщина, спасатели вытащили тело на берег. На происшествие отреагировали полиция, скорая помощь и Спасательный департамент.
Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал BNS, что утопленницу заметил случайный прохожий. «Его внимание привлекли шлепанцы, оставленные на берегу», – отметил он.
Спасатели вытащили труп из воды на берег. По оценке скорой помощи, он находился в воде несколько часов, внешних повреждений обнаружено не было.
Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Поскольку изначально личность погибшей не была установлена, полиция просила помощи. Вскоре со стражами порядка связались близкие утопленницы. Таким образом, личность 33-летней женщины стала известна.