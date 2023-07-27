В Эмайыги обнаружили утопленницу, полиция просит помощи в установлении ее личности

Вчера, 26 июля, в 17:15 в реке Эмайыги в Тарту была обнаружена утонувшая женщина, тело которой спасатели вытащили на берег. На происшествие отреагировали полиция, скорая помощь и Спасательный департамент.
Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал BNS, что утопленницу заметил случайный прохожий. «Его внимание привлекли шлепки, оставленные на берегу», – отметил он.
Спасатели вытащили труп из воды на берег. По оценке скорой помощи, найденный человек провел в воде несколько часов, внешний повреждений на его теле не было.
Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Поскольку личность умершей не установлена, полиция просит помощи. Женщине около 30 лет, она худощавого телосложения, рост около 170 см. У нее черные волосы, глаза темного цвета, а на правом бицепсе круглая татуировка красного цвета. На утопленнице было черное платье.
Всех, у кого есть информация о личности утонувшей, просят сообщить об этом по телефону 112.