В Эмайыги обнаружили утопленницу, полиция просит помощи в установлении ее личности

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал BNS, что утопленницу заметил случайный прохожий. «Его внимание привлекли шлепки, оставленные на берегу», – отметил он.

Спасатели вытащили труп из воды на берег. По оценке скорой помощи, найденный человек провел в воде несколько часов, внешний повреждений на его теле не было.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Поскольку личность умершей не установлена, полиция просит помощи. Женщине около 30 лет, она худощавого телосложения, рост около 170 см. У нее черные волосы, глаза темного цвета, а на правом бицепсе круглая татуировка красного цвета. На утопленнице было черное платье.