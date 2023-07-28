КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ В идеале, автоналогом нужно обложить только тех, кто кичится своим «конем»

В то же самое время нельзя не признать, что очень велико в Эстонии и число тех людей, для которых владение личным автомобилем в самую первую очередь является представительским маркером их социальной успешности. Такие люди могут никого не растить, ходить на работу каждый день в одно и то же место, добраться до которого на автобусе или на велосипеде проще простого, но такие возможности ими даже не рассматриваются, потому что сама идея оказаться - хотя бы один раз - пассажиром общественного транспорта сопряжена в их сознании с публичным признанием своей социальной капитуляции, по сути - с прилюдным расписыванием в собственном лузерстве. Если не лукавить, то следует констатировать, что все мы лично знаем очень многих таких соотечественников.