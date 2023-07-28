КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ В идеале, автоналогом нужно обложить только тех, кто кичится своим «конем»

Многие жители Эстонии остро нуждаются в личном автомобиле, но есть и те, для которых он служит доказательством их успешности. Правительство должно максимально доходчиво объяснить, какие блага получит общество на собранные у «автомобилизированной» его части огромные деньги, и обложить более высоким налогом тех, кто считает автомобиль просто символом статуса, пишет журналист Павел Соболев.
Многие люди привыкли жить, не обращая внимания на принимающиеся властями регуляционные меры в экономике, если они не считают себя потребителями товаров и услуг, которых эти меры касаются.
О наивности или даже ограниченности говорит ситуация, в которой человек, не являющийся автомобилистом, считает, что подорожание бензина или дизельного топлива никак не отразится на состоянии его кошелька.
Предельным случаем неспособности отслеживать элементарные причинно-следственные связи в экономике можно назвать такой, когда люди, у которых дома на кухне стоит не газовая, а электрическая плита, сохраняют убежденность в том, что взлет цен на природный газ на мировых рынках никак не отразится на их благополучии.
Пожалуй, в куда большей степени такое равнодушие выглядит извинительным в ситуациях, когда речь идет об обложении специальным налогом представителей групп населения, относить себя к которым у человека нет никаких оснований.
В общем-то, по большей части такого типа налоговые сборы выглядят исключением из правила, но, например, вводящийся в ближайшем будущем в Эстонии т.н. автомобильный налог оказывается исключительно неравным по болезненности и значимости вопросом для тех, у кого есть личные автомобили, и тех, у кого их нет.
Собирать налоги будут у части общества, но тратить собранное будут на всех
Тем не менее, совершенно естественно все-таки подозревать наличие хотя бы какой-то позиции в отношении планов по введению этого налога у людей, в семьях которых автомобиля нет. Какое-то мнение по этому поводу у каждого жителя Эстонии должно бы присутствовать просто по той причине, что общественные блага, которых правительство обещает добиться применением этих мир, должны стать достоянием всего населения.
На мой взгляд (человека, автомашины как раз не имеющего), в этом случае самой примитивной реакцией «бесколесных» людей было бы даже не равнодушие к новому налогу, а его автоматическое одобрение, диктуемое эмоциями, в которых смешиваются злорадство и зависть по отношению к людям, предположительно имеющим более высокий достаток.
Во-первых, чей-то «бесколесный» статус совсем не обязательно постоянен, и вполне вероятен в определенный момент переход человека в противоположный лагерь. Во-вторых, следует все-таки отдавать себе отчет в том, что и в современном мире семейные или профессиональные обстоятельства людей могут быть таковыми, что личная автомашина является для них предметом не роскоши, а насущной необходимости.
Есть люди, которым без личной машины никак
Например, к этой категории очень справедливо отнести людей, в чьих семьях растут дети дошкольного или младшего школьного возраста, для транспортировки которых в учебные заведения и в кружки даже идеально работающая сеть общественного транспорта не может выступать равноценной альтернативой личной машине (а в случае большого количества детей, - пожалуй, и двум).
То же можно сказать и о людях, служебные обязанности которых предполагают постоянное перемещение в пространстве (допустим, между торговыми точками или строительными объектами).
Похоже, есть немало оснований для того, чтобы признать этих людей дискриминируемыми новым налогом социальными группами. При этом нет ни малейшего повода считать их интересы недостаточно важными: демографическая политика эстонского государства поощряет высокую рождаемость, для эстонской экономики среди прочего очень важны и те сектора, профессиональная деятельность в которых несовместима с сидением на месте.
В то же самое время нельзя не признать, что очень велико в Эстонии и число тех людей, для которых владение личным автомобилем в самую первую очередь является представительским маркером их социальной успешности. Такие люди могут никого не растить, ходить на работу каждый день в одно и то же место, добраться до которого на автобусе или на велосипеде проще простого, но такие возможности ими даже не рассматриваются, потому что сама идея оказаться - хотя бы один раз - пассажиром общественного транспорта сопряжена в их сознании с публичным признанием своей социальной капитуляции, по сути - с прилюдным расписыванием в собственном лузерстве. Если не лукавить, то следует констатировать, что все мы лично знаем очень многих таких соотечественников.
Применительно к таким людям планы введения автомобильного налога кажутся уже не карательным инструментом, а справедливым тарифом на чванство.
Разницу между необходимостью и роскошью законом не установить?
Очевидно, что автомобильный налог будет действовать для всех автомобилистов. Люди же, не пользующиеся личными автомобилями, в связи с его введением, вероятно, имеют все основания считать себя абсолютными выгодоприобретателями.
Трудно не считать благородными по крайней мере официальные мотивировки к установлению налога - касающиеся защиты окружающей среды и сдерживания темпов климатических изменений. Тем не менее, внутренне поддерживая вводящийся налог, я вынужден признать, что наряду пусть не со злорадством, но с легким торжеством по поводу принуждения «избыточно честолюбивых» людей к покупке своего рода абонемента (не такого уж и дорогого) на личную ярмарку тщеславия, я чувствую и что-то вроде неловкости и даже вины перед теми людьми, которым личная машина, с моей точки зрения, на самом деле нужна.
Смягчить эту неловкость можно попытаться думами о том, что ведь и даже эти, остро нуждающиеся в использовании личного транспорта люди тоже должны быть заинтересованы в экологической устойчивости, которая выглядит все менее возможной без перехода на электромобили и без сокращения количества личных моторных транспортных средств. Кроме того, можно составить формулу налога так, чтобы значительно больше платили те, кто покупает автомобили класса люкс.
В связи с этим было бы крайне желательным, чтобы вводящее автомобильный налог правительство давало бы очень прозрачные обзоры того, как и на что будут тратиться собирающиеся с помощью этого налога деньги.
Оппозиция упрекает коалицию в том, что этот налог не служит никаким другим целям, кроме сиюминутного латания бюджетных дыр, коалиция опровергает эти утверждения, но пока не слишком убедительно. Введение автомобильного налога обсуждалось в Эстонии и раньше, опыт его введения во многих странах признан весьма успешным, однако сформированное после выборов в Рийгикогу новое правительство настолько шокировало общество своими другими внезапными налоговыми реформами, что автомобильный налог, что называется, попал в очень неприятный контекст.
Если правительство всерьез заинтересовано в смягчении сопротивления его принятию, ему следовало бы хорошенько постараться для того, чтобы устроить для этого налога очень компетентную экспертную презентацию.