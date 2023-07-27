ВИДЕО ⟩ «Хайль Зеленский»: российская пропаганда сняла фейковую социальную рекламу якобы из Германии

Утверждалось, что это реклама крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Однако, как независимо друг от друга установили журналист «Радио Свобода» Марк Крутов, «Агентство» и фактчекер Илья Бер, в ролике сыграли российские актеры. Предполагается, что видео записали в России.

По сюжету ролика, снятого на немецком языке, чиновники приходят в дом немецкой семьи, которая смотрит по телевизору эмоциональное выступление канцлера страны Олафа Шольца о необходимости оказывать помощь Украине. Люди в форме забирают у семьи всё имущество и со словами «Хайль Зеленский» вешают на стену портрет президента Украины.

В конце ролика появляются титры, в которых утверждается, что Германия уже потратила на помощь Украине более 22 миллиардов евро. «Если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своем доме», - говорится в видео.

Видео разошлось в телеграм-каналах российских пропагандистов и «военкоров». В частности, ведущий «Первого канала» Руслан Осташко заявил, что авторы ролика — члены партии «Альтернатива для Германии». На видео также обратили внимание российские СМИ. «Аргументы и факты» сообщили, что это «немецкая социальная реклама», а телеканал «Царьград» назвал ролик «политической рекламой из Германии».

При этом «Альтернатива для Германии» в ролике не упоминается. Более того, отмечает «Радио Свобода», на сайте партии об этом видео ничего не сообщается, в немецких СМИ - тоже.

По данным Ильи Бера, впервые ролик появился в немецком и нидерландском сегментах твиттера. Илья Бер, а также журналисты «Радио Свобода» и «Агентства» установили личности актеров, сыгравших в ролике. Роль мужа исполняет российский актер Валентин Воробьев, роль жены - москвичка Юлия Конюхова. Предводительницу чиновников сыграла российская актриса Юлия Мандрико, а одного из ее подчиненных - актер Игорь Алексеев.

Конюхова заявила «Агентству», что общаться со СМИ ей запрещают условия договора, а Мандрико проигнорировала сообщения журналистов в соцсетях.