Аналитик ⟩ Если один эксперт укажет на чрезмерные расходы, пятеро других объяснят, почему экономия невозможна

Сегодняшний Postimees написал, что министр финансов Март Вырклаев (Партия реформ) недавно призвал общественность и предпринимателей замечать растраты в госаппарате и сообщать об этом государству. Задача оказалась сложной.

«На мой взгляд, нерелевантно, какие расходы, например, кажутся мне явно лишними», - сказал Коппель Postimees. «Я даже не делаю вид, что моей компетенции для этого достаточно, и что я в полной мере могу понять бюджет, основанный на программных действиях, и начать красной пастой ставить в нем вопросительные знаки».

Поэтому Коппеля ничуть не удивляет тот факт, что эксперты по экономике вне госаппарата весьма осторожны при нащупывании конкретных чрезмерных расходов – если, конечно, они их находят. Коппель отметил, что если бы какой-нибудь эксперт указал на излишние, по его мнению, расходы бюджета, он получил бы пятиголосый ответ, почему сокращения по этой и именно по этой статье сразу никаким образом невозможны.

«У экономистов, работающих в частном секторе, не складываются отношения с выражением «невозможно», потому что они находятся в среде, где приспособление к окружающим реалиям необходимо только для того, чтобы выжить (в экономическом смысле)», - сказал Коппель.