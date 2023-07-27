По словам экономического аналитика Пеэтера Коппеля, неудевительно, что эксперты из частного сектора затрудняются дать оценку, какие государственные расходы стоило бы сократить.
Аналитик ⟩ Если один эксперт укажет на чрезмерные расходы, пятеро других объяснят, почему экономия невозможна
Сегодняшний Postimees написал, что министр финансов Март Вырклаев (Партия реформ) недавно призвал общественность и предпринимателей замечать растраты в госаппарате и сообщать об этом государству. Задача оказалась сложной.
«На мой взгляд, нерелевантно, какие расходы, например, кажутся мне явно лишними», - сказал Коппель Postimees. «Я даже не делаю вид, что моей компетенции для этого достаточно, и что я в полной мере могу понять бюджет, основанный на программных действиях, и начать красной пастой ставить в нем вопросительные знаки».
Поэтому Коппеля ничуть не удивляет тот факт, что эксперты по экономике вне госаппарата весьма осторожны при нащупывании конкретных чрезмерных расходов – если, конечно, они их находят. Коппель отметил, что если бы какой-нибудь эксперт указал на излишние, по его мнению, расходы бюджета, он получил бы пятиголосый ответ, почему сокращения по этой и именно по этой статье сразу никаким образом невозможны.
«У экономистов, работающих в частном секторе, не складываются отношения с выражением «невозможно», потому что они находятся в среде, где приспособление к окружающим реалиям необходимо только для того, чтобы выжить (в экономическом смысле)», - сказал Коппель.
Таким образом, по его мнению, встают два важных вопроса. Во-первых, менталитет. «Мне хотелось бы видеть, что государство поняло еще раз, что заработанные налогоплательщиком деньги не достаются ему легко, и поэтому налогоплательщик хочет видеть, что существует реальная воля к их эффективному использованию. «Невозможно» также не кажется правдоподобным нарративом в ситуации, когда большинство помнит предыдущий большой кризис, где было возможно, - поведал анлитик, - Во-вторых, также хотелось бы видеть госбюджет снова понятным и прозрачным. Бюджет, основанный на программных действиях, таковым не является. Я надеюсь, что стремление налогоплательщика к прозрачности и эффективности не является чем-то запредельным».