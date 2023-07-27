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Аналитик ⟩ Если один эксперт укажет на чрезмерные расходы, пятеро других объяснят, почему экономия невозможна

Мейнхард Пулк
, журналист
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Пеэтер Коппель.
Пеэтер Коппель. Фото: Sander Ilvest

По словам экономического аналитика Пеэтера Коппеля, неудевительно, что эксперты из частного сектора затрудняются дать оценку, какие государственные расходы стоило бы сократить.

Сегодняшний Postimees написал, что министр финансов Март Вырклаев (Партия реформ) недавно призвал общественность и предпринимателей замечать растраты в госаппарате и сообщать об этом государству. Задача оказалась сложной.

«На мой взгляд, нерелевантно, какие расходы, например, кажутся мне явно лишними», - сказал Коппель Postimees. «Я даже не делаю вид, что моей компетенции для этого достаточно, и что я в полной мере могу понять бюджет, основанный на программных действиях, и начать красной пастой ставить в нем вопросительные знаки».

Поэтому Коппеля ничуть не удивляет тот факт, что эксперты по экономике вне госаппарата весьма осторожны при нащупывании конкретных чрезмерных расходов – если, конечно, они их находят. Коппель отметил, что если бы какой-нибудь эксперт указал на излишние, по его мнению, расходы бюджета, он получил бы пятиголосый ответ, почему сокращения по этой и именно по этой статье сразу никаким образом невозможны.

«У экономистов, работающих в частном секторе, не складываются отношения с выражением «невозможно», потому что они находятся в среде, где приспособление к окружающим реалиям необходимо только для того, чтобы выжить (в экономическом смысле)», - сказал Коппель.

Таким образом, по его мнению, встают два важных вопроса. Во-первых, менталитет. «Мне хотелось бы видеть, что государство поняло еще раз, что заработанные налогоплательщиком деньги не достаются ему легко, и поэтому налогоплательщик хочет видеть, что существует реальная воля к их эффективному использованию. «Невозможно» также не кажется правдоподобным нарративом в ситуации, когда большинство помнит предыдущий большой кризис, где было возможно, - поведал анлитик, - Во-вторых, также хотелось бы видеть госбюджет снова понятным и прозрачным. Бюджет, основанный на программных действиях, таковым не является. Я надеюсь, что стремление налогоплательщика к прозрачности и эффективности не является чем-то запредельным».

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