Omniva установит 40 новых посылочных автоматов и заменит 49 устаревших

Таким образом, к концу года сеть посылочных автоматов государственной компании вырастет почти до 370 посылочных автоматов. По словам члена правления Omniva Кристи Унди, новые посылочные автоматы будут установлены в первую очередь в небольших населенных пунктах, а также в быстро развивающихся районах городов.

«Большинство новых посылочных автоматов мы устанавливаем в тех небольших местах, где до сих пор не было посылочных автоматов. Кроме того, мы расширяем сеть посылочных автоматов во все более густонаселенных районах городов», - сообщила Кристи Унт в пресс-релизе. По словам Унт, компания тесно сотрудничает с местными самоуправлениями и учитывает растущие объемы посылок в конкретных местах, а также предложения местных жителей.

Установка посылочных автоматов будет проходить в несколько этапов в течение года - более половины посылочных автоматов уже установлены, и в ближайшее время ожидают установки около 15 новых посылочных автоматов.

В то же время устаревшие посылочные автоматы также заменяются новыми, по состоянию на конец июля почти половина работ уже завершена, в том числе, например, в Ряпина, Палдиски, Кярдла, в Таллинне, Йыхви и других местах. Несколько посылочных автоматов, расположенных в Таллинне, а также посылочные автоматы в Валга, Тапа, Нарва, Сауэ и Лихула вскоре будут заменены посылочными автоматами нового поколения.

Мы устанавливаем посылочные автоматы в сотрудничестве с муниципалитетами и местными частными компаниями в центрах региона, например, возле магазинов, библиотек и других популярных мест», - сказал руководитель отдела посылочных автоматов Omniva Рауно Рийнер, по словам которого практика показывает, что отправка или получение посылки совмещается с другими перемещениями, такими как работа или поход в магазин.