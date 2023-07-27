Почему в окрестностях столичной улицы Йыэ регулярно происходят потопы?

Причина - на окраине Таллинна, и это Юлемисте. Озеро находится на высоте 37 метров над уровнем моря, и исторически из него вытекала довольно крупная река Хярьяпеа. Сегодня и река Хярьяпеа, и ее крупнейший приток – ручей Марди – ушли под землю.
Ручей Марди был одним из крупнейших притоков и брал свое начало от источников под холмом Ласнамяэ. Река Хярьяпеа бежала к морю по нынешней улице Йыэ, и название улицы Кивисилла (каменный мост) также указывает на протекавшую здесь реку. Парки, расположенные ниже уровня дороги, можно увидеть в нескольких местах в центре города, например, у спортхолла «Калев». Это и есть древняя долина реки Хярьяпеа.