Почему в окрестностях столичной улицы Йыэ регулярно происходят потопы?

Во время дождя в подземном коллекторе на Хярьяпеа скапливается больше воды, чем обычно, и, так получается, что это и есть самое низкое место в Таллинне, куда также стекает дождевая вода с других улиц. Поэтому наводнения здесь часты. На снимке наводнение, вызванное проливным дождем на улице Туукри в 2011 году. Снято в 17.25.

Фото: Peeter Langovits