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Почему в окрестностях столичной улицы Йыэ регулярно происходят потопы?

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Во время дождя в подземном коллекторе на Хярьяпеа скапливается больше воды, чем обычно, и, так получается, что это и есть самое низкое место в Таллинне, куда также стекает дождевая вода с других улиц. Поэтому наводнения здесь часты. На снимке наводнение, вызванное проливным дождем на улице Туукри в 2011 году. Снято в 17.25.
Во время дождя в подземном коллекторе на Хярьяпеа скапливается больше воды, чем обычно, и, так получается, что это и есть самое низкое место в Таллинне, куда также стекает дождевая вода с других улиц. Поэтому наводнения здесь часты. На снимке наводнение, вызванное проливным дождем на улице Туукри в 2011 году. Снято в 17.25. Фото: Peeter Langovits

Причина - на окраине Таллинна, и это Юлемисте. Озеро находится на высоте 37 метров над уровнем моря, и исторически из него вытекала довольно крупная река Хярьяпеа. Сегодня и река Хярьяпеа, и ее крупнейший приток – ручей Марди – ушли под землю.

Ручей Марди был одним из крупнейших притоков и брал свое начало от источников под холмом Ласнамяэ. Река Хярьяпеа бежала к морю по нынешней улице Йыэ, и название улицы Кивисилла (каменный мост) также указывает на протекавшую здесь реку. Парки, расположенные ниже уровня дороги, можно увидеть в нескольких местах в центре города, например, у спортхолла «Калев». Это и есть древняя долина реки Хярьяпеа.

Бывшее русло реки Хярьяпеа в Таллинне

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