Чт, 27.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Почему в Таллинне в окрестностях улицы Йыэ потопы?

Facebook Twitter
Comments
Во время дождя в подземном коллекторе на Хярьяпеа скапливается больше воды, чем обычно, и, так получается, что это и есть самое низкое место в Таллинне, куда также стекает дождевая вода с других улиц. Поэтому наводнения здесь часты. На снимке наводнение, вызванное проливным дождем на улице Туукри в 2011 году. Снято в 17.25.
Во время дождя в подземном коллекторе на Хярьяпеа скапливается больше воды, чем обычно, и, так получается, что это и есть самое низкое место в Таллинне, куда также стекает дождевая вода с других улиц. Поэтому наводнения здесь часты. На снимке наводнение, вызванное проливным дождем на улице Туукри в 2011 году. Снято в 17.25. Фото: Peeter Langovits

Причина находится на окраине Таллинна и это озеро Юлемисте. Озеро Юлемисте находится на высоте 37 метров над уровнем моря, и исторически из этого озера вытекала довольно крупная река Хярьяпеа. Сегодня и река Хярьяпеа, и ее крупнейший приток – ручей Марди – ушли под землю.

Ручей Марди был одним из крупнейших притоков и брал свое начало от источников под холмом Ласнамяэ. Река Хярьяпеа впадала в море по нынешней улице Йыэ, и название улицы Кивисилла (каменный мост) также указывает на протекавшую здесь реку. Парки, расположенные ниже уровня дороги, можно увидеть в нескольких местах в центре города. Это и есть древняя долина реки Хярьяпеа, которую можно увидеть в разных местах: например, возле спортхолла Калев. Пожалуй, первая крупная экологическая катастрофа Таллинна связана с рекой Хярьяпеа: в реку выливалось все, от носков, фекалий, до остатков малярных мастерских.

Бывшее русло реки Хярьяпеа в Таллинне

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх