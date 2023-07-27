Почему в Таллинне в окрестностях улицы Йыэ потопы?

Ручей Марди был одним из крупнейших притоков и брал свое начало от источников под холмом Ласнамяэ. Река Хярьяпеа впадала в море по нынешней улице Йыэ, и название улицы Кивисилла (каменный мост) также указывает на протекавшую здесь реку. Парки, расположенные ниже уровня дороги, можно увидеть в нескольких местах в центре города. Это и есть древняя долина реки Хярьяпеа, которую можно увидеть в разных местах: например, возле спортхолла Калев. Пожалуй, первая крупная экологическая катастрофа Таллинна связана с рекой Хярьяпеа: в реку выливалось все, от носков, фекалий, до остатков малярных мастерских.