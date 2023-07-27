Мбаппе отказался от рекордно высокой зарплаты

По сообщениям французских СМИ, Мбаппе уже договорился с мадридским «Реалом», что перейдет к ним будущим летом бесплатно. Но ПСЖ это не понравилось и поэтому уже в этом году они хотели бы избавиться от футболиста, причем за внушительную сумму трансфера.

И тут в игру вступила саудовский клуб «Аль-Хиляль», который предложил заплатить за трансфер Мбаппе 300 млн евро. Предположительно, клуб дал им согласие на переговоры с Мбаппе, но чемпион мира 2018 года не был заинтересован в сотрудничестве с этим клубом.

Звездному футболисту предложили годовую зарплату размером 700 млн евро, при этом ему оставляли все его права на рекламу. Но, как оказалось, деньги его не интересовали. Причем речь идет о самой высокой зарплате из когда-либо предложенных футболистам, в истории.