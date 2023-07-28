Борис Тух ⟩ «Оппенгеймер»: Прометей ХХ века, который пробудил разрушительную силу и пытался ее обуздать

В отношении Нолана действует еще одна удивительная закономерность. Его творчество подчинено определенному – посторонним его не вычислить – алгоритму, согласно которому в какой-то момент и в каком-то месте должна возникнуть, если уж мы говорим сейчас о фильме, главный герой которого был гением в квантовой физике, черная дыра. Неудача. Конечно, неудача Нолана, кому-то другому за такую картину рукоплескали бы. Такой неудачей был «Довод». Нет, конечно, снято было эффектно, и идея свободного движения по оси времени, совершая прыжки в будущее и возвращаясь из него, давно не просто признана фантастикой, но и обсосана ею со всех сторон, однако картина получилась рыхловатая, путаная, сумбурная; казалось, режиссер в процессе монтажа почувствовал, что сюжет не очень вытанцовывается, и стал громоздить аттракцион на аттракцион, чтобы держать зрителя в постоянном напряжении, не давать ему задуматься над тем, что же тут, собственно, происходит.