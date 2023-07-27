ГАЛЕРЕЯ ⟩ Искусство, созданное на месте пожара: склад Pakendikeskus приобрел новый вид

Художники под руководством Вахура Агара и Хелены Ханни создали гигантские муралы на стенах склада Pakendikeskus, и все это в рекордно короткие сроки: от идеи до воплощения прошло около трех недель.
Это первый совместный проект балтийских и скандинавских уличных художников. Свой вклад внесли почти 100 художников со всего мира.
Идея была предложена 21 июня председателем Совета Pakendikeskus Лаури Маарингом после чего Агар и Ханни начали созывать художников. Картины были закончены за пять дней.
По словам Агара, они хотели дать художникам возможность максимально творчески проявить себя и не накладывали на них никаких ограничений. «Ключевым моментом было то, что это не было соревнованием, и оно привлекло так много желающих», – сказал Агар, добавив, что желающих принять участие было более 200 человек.
23 мая на улице Суур-Сыямяэ загорелась мусороперерабатывающая станция компании Epler & Lorenz, а также склад Pakendikeskus. Произведения искусства были созданы на противопожарных стенах склада Pakendikeskus, которые в мае помогли предотвратить дальнейшее распространение огня.
Наслаждаться видом будет возможно до начала строительства нового склада. «Это исчезающее искусство», – пошутил Лаури Мааринг.
По оценкам, общая стоимость кампании составила 15 000 евро.