ГАЛЕРЕЯ ⟩ Искусство, созданное на месте пожара: склад Pakendikeskus приобрел новый вид

Это первый совместный проект балтийских и скандинавских уличных художников. Свой вклад внесли почти 100 художников со всего мира.

Идея была предложена 21 июня председателем Совета Pakendikeskus Лаури Маарингом после чего Агар и Ханни начали созывать художников. Картины были закончены за пять дней.

По словам Агара, они хотели дать художникам возможность максимально творчески проявить себя и не накладывали на них никаких ограничений. «Ключевым моментом было то, что это не было соревнованием, и оно привлекло так много желающих», – сказал Агар, добавив, что желающих принять участие было более 200 человек.

23 мая на улице Суур-Сыямяэ загорелась мусороперерабатывающая станция компании Epler & Lorenz, а также склад Pakendikeskus. Произведения искусства были созданы на противопожарных стенах склада Pakendikeskus, которые в мае помогли предотвратить дальнейшее распространение огня.

Наслаждаться видом будет возможно до начала строительства нового склада. «Это исчезающее искусство», – пошутил Лаури Мааринг.