Изменения в школьном питании: эстонских гимназистов лишат бесплатного молока

В соответствии с общими рекомендациями ЕС, бюджет программы зависит от количества в стране детей в возрасте 6-10 лет. Если государство сочтет необходимым реализовать программу для более широкой целевой группы, то придется самостоятельно изыскивать недостающие средства.

«Мы приняли во внимание рекомендации, но сочли, что с точки зрения здоровья молоко и молочные продукты должны быть по-прежнему доступны всем детям начальной школы, и мы найдем способ обеспечить их этими продуктами», - заявил министр регионального развития Мадис Каллас.

Согласно изменениям, с нового учебного года дети в дошкольных учреждениях и учащиеся 1-9 классов будут получать молоко и молочные продукты, а дети в дошкольных учреждениях и учащиеся 1-6 классов получат также овощи и фрукты.

Ранее дети до 5-го класса получали фрукты и овощи, а все дети и подростки до конца 12-го класса - молоко и молочные продукты.

«За последние годы цены на все продукты, предлагаемые в рамках программы выдачи, выросли. Однако мы должны оставаться в рамках государственного бюджета и не допускать дефицита. Поэтому необходимо пересмотреть целевые группы, но, как уже было сказано, мы должны обеспечить этими продуктами тех детей, которые в них больше всего нуждаются. Здесь не может быть никаких уступок», - прокомментировал изменения Каллас.