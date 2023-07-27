Хитами конкурса хуторских продуктов стали игристое вино из хеномелеса и мороженое из овечьего молока

Председатель жюри Райн Кульдъярв сказал, что выбор лучших хуторских блюд в этом году стал приятным путешествием по миру деликатесов, где знакомые домашние вкусы были представлены как в оригинальном виде, так и в интересных сочетаниях. «Сразу на ум приходит хрустящий ферментированный чеснок, а также волнующее сочетание сыра и черного чеснока. Самая острая конкуренция была в категории сыров и напитков, как безалкогольных, так и алкогольных. Также обратили на себя внимание необычное мороженое и другие сладости, например, совершенно новым открытием для меня стала облепихово-овсяная смесь».