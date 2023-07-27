В среду в Таллинне в учебном центре Academic Food Lab собралось жюри, состоящее из лучших поваров, ресторанных критиков и специалистов в сфере производства продовольствия, которое в режиме «слепых тестов» определило лучшие хуторские продукты 2023 года.
Хитами конкурса хуторских продуктов стали игристое вино из хеномелеса и мороженое из овечьего молока
Лучшие хуторские продукты выбирали в восьмой раз. В восьми категориях соревновались 43 вида товаров.
По словам члена правления Центрального союза хуторян Эстонии Керли Атс, в этом году на конкурс было заявлено меньше изделий, чем обычно, причина чему - плохая погода и обусловленный ею скромный урожай. У многих мероприятий не вышло собрать большой урожай, потому они и не смогли прислать на конкурс свою продукцию. Например, мясных изделий в этом году вообще не было заявлено конкурс. Атс объяснила это небольшим числом производителей такой продукции.
Самая плотная конкуренция уже в который год подряд наблюдалась в категории сыров. Несколько разочаровывающей оказалась конкуренция в категории алкогольных напитков, представленные в которой продукты оказались, по мнению жюри, довольно однотипными. Однако приятными сюрпризами стали некоторые безалкогольные напитки, ферментированный чеснок, а также мороженое, изготовленное на основе овечьего молока.
Лучшие хуторские продукты выбирало профессиональное жюри, в которое входили Райн Кульдъярв, Силья Луйде, Сийри Кирикал, Лиа Виркус, Мари-Лийз Аловер, Туули Матисен, Керли Ныгес, Брит Росен, Владислав Дащук, Кеннт Каарьяне и Теэле Юпрус. Они оценивали вкус хуторских продуктов, их упаковку, бизнес-планы производителей, развитие производства и маректинговые идеи.
Победители в категориях
Лучший молочный продукт: Творожный крем со смородиной и розовой паприкой (хутор Паюмяэ, Вильяндимаа)
Лучшее кондитерское изделие: Гречнево-шоколадные мюсли (хутор Тянава, Marjatar, Ляэнемаа)
Лучший здоровый продукт: Ферментированный чеснок в собственном соку (Vinkymon, Ляэне-Вирумаа)
Лучшая сладость: Мед с черной смородиной и облепихой (Meemeistrite DUO, Йыгевамаа)
Лучший безалкогольный напиток: Напиток из маракуйи Shrub (Öselwise OÜ Wösel, Сааремаа)
Лучший алкогольный напиток: Фруктовое игристое вино из яблок, хеномелеса, ревеня и меда (Vinkymon, Ляэне-Вирумаа)
Лучший соус: мед с черным чесноком (Meemeistrite DUO, Йыгевамаа)
Лучший сыр: Andre Excellent V.O (Andre Farmi, Тартумаа).
Обладатель главного титула «Лучший хуторской продукт-2023» будет назван 2 сентября в Таллинне, на заводе Пыхьяла в рамках ярмарки «Село приходит в город».
Председатель жюри Райн Кульдъярв сказал, что выбор лучших хуторских блюд в этом году стал приятным путешествием по миру деликатесов, где знакомые домашние вкусы были представлены как в оригинальном виде, так и в интересных сочетаниях. «Сразу на ум приходит хрустящий ферментированный чеснок, а также волнующее сочетание сыра и черного чеснока. Самая острая конкуренция была в категории сыров и напитков, как безалкогольных, так и алкогольных. Также обратили на себя внимание необычное мороженое и другие сладости, например, совершенно новым открытием для меня стала облепихово-овсяная смесь».
Конкурс лучших хуторских продуктов проводится в рамках программы «Поддержка развития маркетинговых возможностей для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания через короткие цепочки поставок или местные рынки» и поддерживается Европейским союзом. Организатором конкурса выступает Центральный союз хуторян Эстонии.