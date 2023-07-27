Таллинн решил, что делать со старым мостом, раскопанным в ходе строительных работ на улице Йыэ

«На прошлой неделе в ходе работ, проводящихся на пересечении улицы Пронкси и Нарвского шоссе, под землей был обнаружен арочный мост, ведущий через реку Хярьяпеа, которая когда-то протекала в этом месте. По мнению специалистов, мост достаточно хорошо сохранился, он может датироваться 18 веком. Мы приняли решение сохранить мост, чтобы будущие поколения при желании смогли его выкопать и экспонировать», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Предположительно построенный в тот же период, что и Кадриоргский дворец с ведущими к нему дорогами, сейчас мост находится под проезжей частью и трамвайными путями, поэтому в настоящий момент экспонировать его не представляется возможным. Мост не был отображен в документации о подземных коммуникациях, его находка стала неожиданностью для строителей. Для продолжения реконструкции улиц и сохранения моста необходимо внести в проект небольшие изменения и скорректировать расположение подземных коммуникаций. Дополнительные работы приведут к задержке открытия трамвайного движения на шесть дней.

«С момента обнаружения моста мы находимся на связи со специалистами по охране памятников старины и учитываем их оценки. Если бы мы решили снести мост, то пришлось бы его дигитализировать, а потом выкапывать - сопутствующие финансовые и временные затраты были бы примерно такими же. Мы обязательно подумаем, как обозначить местонахождение моста на ближайшем тротуаре», - добавил Свет.