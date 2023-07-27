Эстония получит крупную сумму денег от НАТО

«Для реализации новых оборонных планов НАТО, подтвержденных на саммите в Вильнюсе, мы должны быть готовы принять союзников в гораздо большем масштабе, чем раньше. Мы сами внесли свой вклад в завершение необходимых объектов, и мы рады, что некоторая часть подготовки также будет покрыта совместным финансированием НАТО», – сказал министр обороны Ханно Певкур, который дополнительно отметил, что инфраструктура имеет ключевое значение, чтобы союзники могли усилить здесь части в случае военной угрозы.

В течение следующих восьми лет для союзников запланированы различные инфраструктурные проекты, расходы на которые могут быть покрыты Программой НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности.

Обновленный План развития национальной обороны на 2022-2031 годы предусматривает строительство авиационных ангаров, технических укрытий и казарм в Эмари, а также строительство казарм, ремонтно-учебных гаражей, укрытий и ремонт столовой для дополнительных подразделений в Тапа. С финансированием в Нурсипалу построится новый военный городок и расширится полигон.

Первый пакет одобренного финансирования дает Эстонии возможность подать заявку на расходы на сумму более сорока миллионов евро. Второй пакет должен быть завершен к концу 2023 года.

Программа НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности поддерживает проекты, направленные на усиление обороноспособности союзников. В основном программа финансирует строительство систем командования и управления, систем связи и информации ПВО, военных штабов и критически важных объектов, таких как зоны приема, склады боеприпасов, аэродромы, топливные системы и морская инфраструктура.