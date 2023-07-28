Директор: Фонду интеграции важна украинская тема, для Ида-Вирумаа исключений не делается

- Фонд интеграции признает, что сейчас в Эстонии нет возможности всем желающим предоставить курсы эстонского языка. Причина этого - в нехватке учителей, особенно в Ида-Вирумаа, нехватке финансирования. В то же время INSA делал заявления, что и обычные носители эстонского языка могут общаться с изучающими его людьми, помогать его практиковать и изучать, нужно только доносить эту идею в эстоноязычное пространство. Получается ли ее доносить, находит ли она не формальный, а настоящий отклик?
- Привлечение эстоноязычного населения в процесс интеграции является для нас одним из самых главных приоритетов на ближайшие годы. Ведь интеграция - это двусторонний процесс. Так что это действительно такой ресурс, который позволяет намного быстрее предоставлять возможность использовать язык на практике, ведь мы знаем, что лучше всего язык изучается в общении.
Мы видим на протяжении уже многих лет, что у нас есть сотни добровольцев, у которых родной язык - эстонский, готовых помогать людям практиковать эстонский язык. Например, у нас в этом году было в сравнении с прошлым годом в два раза больше добровольцев, готовых стать кому-то «языковым другом». Нынче у нас набралось их около 700.
Да, я думаю, что мы должны все больше и больше распространять эту идею среди эстонской общественности. Говорить о ней, приводить удачные примеры.
Очень полезной бывает работа в этом направлении, ведущаяся на уровне больших фирм. Многи крупные компании этим занимаются, например, Elron. Они позвали нас прийти рассказать, как выстроить систему тандемного обучения. Это система, в рамках которой работники общаются между собой, что помогает в изучении языка. Так что такая работа будет вестись на разных уровнях. На уровне государства, на уровне каких-то больших сообществ и фирм.
Или, возможно, на уровне самоуправлений. Это очень важно и для тех же беженцев из Украины, ведь они живут по всей Эстонии, а отнюдь не только в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.
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