Директор: Фонду интеграции важна украинская тема, для Ида-Вирумаа исключений не делается

- Сам я не встречал людей в Эстонии, которые не были бы знакомы с позицией эстонского государства, осуждающей агрессию путинского режима против Украины. Также хочу подчеркнуть, что я считаю полезной любую деятельность, которая создает возможности для проведения дискуссий, в том числе и на тяжелые темы, к каковым, конечно, относится и война в Украине.

Такая деятельность только приветствуется нами, и я считаю, что это очень хорошо, что в Нарве проводится такой фестиваль, с такими спектаклями и с такими темами. И очень хорошо, что государство этот фестиваль поддерживает. При этом у фестиваля по-прежнему существует возможность получить поддержку и от нас, о которой я только что говорил.

И я хочу поблагодарить и Vaba Lava, и других соискателей нашей поддержки за то, что они ведут такую деятельность. У каждого вида такой деятельности есть свое влияние и есть своя цель. Свой посыл. Как раз хорошие проекты и сложно оценивать в ситуации такой конкуренции. Поэтому и создается независимое жюри для оценивания, ведь это очень сложный процесс. Было бы больше денег в фонде этого тура, поддержку бы получило большее количество хороших проектов.