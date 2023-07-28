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Директор: Фонду интеграции важна украинская тема, для Ида-Вирумаа исключений не делается

Павел Соболев
, журналист
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  • Фонд интеграции распределял миллион евро, заявок было на 5 миллионов
  • Среди оценщиков проектов нет ни одного сотрудника INSA
  • Важную роль в интеграции и обучении людей эстонскому языку могут сыграть крупные предприятия

В начале недели стало известно, что театральный центр Vaba Lava оспаривает решение Фонда интеграции (INSA) оставить без поддержки запланированный на август в Нарве театральный Фестиваль свободы. Как считает Vaba Lava, Фонд интеграции тем самым дал четкий сигнал, что в Нарве не стоит вмешиваться в интеграцию украинскими постановками. О том, как Фонд интеграции мотивирует это решение, и о многом другом в студии Postimees порассуждал директор INSA Дмитрий Московцев.

В начале этой недели театральный центр Vaba Lava распространил заявление, в котором указал, что Фонд интеграции, распределяющий деньги налогоплательщиков по распоряжению правительства, решил выделить ровно ноль евро на поддержку запланированных в августе в Нарве мероприятий - Культурного дворика и фестиваля Свободы.

- Vaba Lava весьма удручен тем, что Фонд интеграции распределял миллион евро, но нарвским мероприятиям Vaba Lava не досталось ничего. Прежде чем мы поговорим о подозрениях театрального центра по поводу причин, по которым он не получил поддержки, хочу попросить Вас рассказать о бюрократической и технической стороне дела: какие процедуры осуществляются при оценивании заявок и при вынесении решений при распределении финансовой поддержки?

- Для начала я бы все-таки хотел сказать, что Фонд интеграции работает во имя того, чтобы общество Эстонии стало более сплоченным. В этой работе у нас есть три больших направления. Первое - это оказание услуг, например, организация курсов эстонского языка. Второе направление - это нами самими организованные мероприятия и проекты, помогающие людям больше узнать об эстонской культуре, завязать какие-то новые контакты, что тоже помогает в сплочении общества. И третье направление - это как раз проведение конкурсов, на которые мы ждем от учреждений и организаций проекты в рамках какой-то интеграционной цели.

Это работает так, что со стороны Министерства культуры поступает подписанное министром постановление, в котором прописаны задачи и условия конкурса. И вот тот конкурс, о котором мы с вами сейчас говорим, был особым. Потому что первый раз проводился конкурс конкретно в Ида-Вирумаа с бюджетом в миллион евро, и целью его было дать дополнительный импульс культурной и спортивной жизни в Ида-Вируском уезде. Еще в большей степени вовлечь жителей Ида-Вирумаа в культурное пространство Эстонии.

Так что этот конкурс был дополнительной возможностью получить поддержку для всех заинтересованных организаций. К нам поступило 50 заявок. Общая сумма, о которой ходатайствовали на свои проекты участники конкурса, в пять раз превышала фонд конкурса. То есть мы получили заявки на более чем 5 млн евро. Возникла очень большая конкуренция, и это показывает, что есть большой интерес к проведению таких мероприятий, которые обогащают культурную жизнь и способствуют сплочению людей. Нет недостатка в организациях, которые хотят этим заниматься.

Когда все заявки были получены, к их рассмотрению приступили независимые оценщики. Среди этих оценщиков нет ни одного работника Фонда интеграции. Они оценивают заявки только исходя из методологии и критериев, которые были известны всем участникам конкурса. Проекты, которые получили от оценщиков набольшее количество пунктов, и получили финансирование.

Отдельно хочу сказать, что сейчас открыт еще один конкурс на осуществление проектов в Ида-Вирумаа. Проектов в сфере культуры и спорта. Проектов, которые, среди прочего, поддерживают еще и предпринимательство в Ида-Вирумаа. В рамках этого конкурса можно ходатайствовать о получении поддержки своего проекта на сумму до 25 000 евро. Сейчас эта возможность есть. При этом те проекты, которые получили поддержку из первой меры помощи, не могут рассчитывать на поддержку из второй.

- Vaba Lavа указывает, что подготовил постановку с Киевским театром драматургов, но Фонд интеграции счел, что, наверное, такой спектакль в Нарве не нужен. Vaba Lava задается также вопросом, неужели в фонде действительно считают, что те нарвитяне, кто посещает языковые курсы в Доме эстонского языка, не должны знать, какова позиция эстонского государства в отношении войны. Как вы считаете, знают ли эти люди об этой позиции, может ли показ таких спектаклей в Нарве помочь донести эту позицию лучше? Не полезнее ли это для интеграции, чем выделение 80 000 евро на поддержку проекта ночного кинотеатра?

- Сам я не встречал людей в Эстонии, которые не были бы знакомы с позицией эстонского государства, осуждающей агрессию путинского режима против Украины. Также хочу подчеркнуть, что я считаю полезной любую деятельность, которая создает возможности для проведения дискуссий, в том числе и на тяжелые темы, к каковым, конечно, относится и война в Украине.

Такая деятельность только приветствуется нами, и я считаю, что это очень хорошо, что в Нарве проводится такой фестиваль, с такими спектаклями и с такими темами. И очень хорошо, что государство этот фестиваль поддерживает. При этом у фестиваля по-прежнему существует возможность получить поддержку и от нас, о которой я только что говорил.

И я хочу поблагодарить и Vaba Lava, и других соискателей нашей поддержки за то, что они ведут такую деятельность. У каждого вида такой деятельности есть свое влияние и есть своя цель. Свой посыл. Как раз хорошие проекты и сложно оценивать в ситуации такой конкуренции. Поэтому и создается независимое жюри для оценивания, ведь это очень сложный процесс. Было бы больше денег в фонде этого тура, поддержку бы получило большее количество хороших проектов.

Если же мы коснемся конкретно темы украинского театра, то я могу сказать, что я сам очень хотел бы посетить этот спектакль. Но я знаю, что уже все билеты раскуплены. Я очень надеюсь, что у этого театрального фестиваля все будет хорошо, что будет много участников.

Ко всему прочему замечу, что у Фонда интеграции есть еще одна мера поддержки, подавать проекты в рамках которой можно до 8 августа. Эти проекты направлены на молодых беженцев из Украины, они призваны помочь этим беженцам сохранять свою культуру и свой язык здесь, в Эстонии. Чтобы все это не было потеряно ими к тому моменту, когда они могут решить вернуться домой. Естественно, во время приема заявок будет много говориться о поддержке Украины.

- Театральный центр Vaba Lava заявил также, что, судя по всему, представление Фонда интеграции об интеграции сводится лишь к обучению русских людей эстонскому языку и организации для них пары праздников с эстонским колоритом, а вот более серьезных вопросов, в том числе украинского, Фонд интеграции в своей работе предпочитает не касаться. Можете ли вы аргументированно разбить в пух и прах такие оценки? Подтвердить, что у вас нет никаких негласных барьеров, связанных с темой войны в Украине, и что ночной кинотеатр оказался важнее театрального фестиваля не из-за таких барьеров?

- В рамках проведения этого конкретного конкурса, в его критериях и условиях ни слова не говорилось ни о какой-либо конкретной национальности, ни о какой-либо конкретной стране, включая и Украину. Также не говорилось ни о какой конкретной дискуссионой теме. Комиссия вообще не сравнивала эти проекты по такому принципу, что, мол, в одном проекте есть украинская тема, а в другом ее нету. Это вообще никак не учитывалось. Рассматривались только цели мероприятий и их вероятное влияние, и их соответствие условиям именно этого конкретного конкурса.

При этом действительно очень большой пласт работы нашего фонда связан с обучением эстонскому языку. Государство доверяет нам все больше задач, в этом году мы начинаем перенимать реализацию программы адаптации новых мигрантов и людей, получивших международную защиту. В будущем мы будем полностью отвечать за эту работу. Мы поощряем и все инновации, связанные с темой обучения эстонскому языку.

Но лично для меня очень важно возникновение общественных дискуссий. В недавнем прошлом я сам был очень активным деятелем третьего сектора, я делал очень много добровольных проектов. И сейчас Фонд интеграции вместе с министерствами занимается поисками возможностей того, как мы можем еще больше помочь в ведении такого рода деятельности. Деятельности, в рамках которой стимулируется общественная активность людей, что позволило бы им стать заметнее на уровне своего района, города, всей страны. И участвовать в разного рода дискуссиях, в том числе - и в непростых дискуссиях. Я считаю это направление очень важным, и мы будем в нем все больше и больше работать.

- Сравнительно недавно в эстонской прессе появились сообщения о том, что у Министерства культуры есть план выставить счета тем беженцам, которые отказались от изучения языка без уважительной причины. Фонд интеграции, в свою очередь, выдвигает предложение о рассмотрении возможности применения дополнительных мер для уменьшения риска прерывания изучения языка лицами, находящихся под международной защитой. Насколько масштабна эта проблема для украинских беженцев в Эстонии, большому ли их количеству могут грозить производства такого рода?

- Да, такое происходит, что люди, начавшие обучение на курсах эстонского языка, по какой-то причине его прерывают. Часто причины этого бывают вполне уважительными: у человека что-то поменялось на работе, или семейные обстоятельства каким-то образом изменились. Со здоровьем также могут возникнуть проблемы. Но есть и такие люди, в отношении которых ситуация выглядит так, что у них серьезных причин для прерывания обучения не было. Или, во всяком случае, нам они о них не сообщают.

Получается так, что если человек начал обучение, а потом его бросил, это означает, что из-за него на курсах не оказалось другого человека, возможно, куда более мотивированного, которому просто при попытке регистрации не хватило мест. И если в этом году Фонд интеграции организует обучение эстонскому языку для 10 000 человек, то выходит, что если мы представим, что около 10 процентов прекращают обучение, как часто говорится, это означает потерю тысячи учебных мест.

Из этого следует, что данный вопрос нуждается в проработке, он нуждается в общественном обсуждении. И мы будем этим вопросом вместе с Министерством культуры заниматься.

Если же мы будем говорить конкретно про беженцев, то ясно, что и среди них есть те, кто прекращает обучение, но точную статистку тех, кто бросил учиться, мы получим только в конце года. В любом случае, как я уже и ранее говорил в СМИ, надо крепко подумать о том, как помогать людям не бросать курсы и проходить обучение до конца.

- Фонд интеграции признает, что сейчас в Эстонии нет возможности всем желающим предоставить курсы эстонского языка. Причина этого - в нехватке учителей, особенно в Ида-Вирумаа, нехватке финансирования. В то же время INSA делал заявления, что и обычные носители эстонского языка могут общаться с изучающими его людьми, помогать его практиковать и изучать, нужно только доносить эту идею в эстоноязычное пространство. Получается ли ее доносить, находит ли она не формальный, а настоящий отклик?

- Привлечение эстоноязычного населения в процесс интеграции является для нас одним из самых главных приоритетов на ближайшие годы. Ведь интеграция - это двусторонний процесс. Так что это действительно такой ресурс, который позволяет намного быстрее предоставлять возможность использовать язык на практике, ведь мы знаем, что лучше всего язык изучается в общении.

Мы видим на протяжении уже многих лет, что у нас есть сотни добровольцев, у которых родной язык - эстонский, готовых помогать людям практиковать эстонский язык. Например, у нас в этом году было в сравнении с прошлым годом в два раза больше добровольцев, готовых стать кому-то «языковым другом». Нынче у нас набралось их около 700.

Да, я думаю, что мы должны все больше и больше распространять эту идею среди эстонской общественности. Говорить о ней, приводить удачные примеры.

Очень полезной бывает работа в этом направлении, ведущаяся на уровне больших фирм. Многи крупные компании этим занимаются, например, Elron. Они позвали нас прийти рассказать, как выстроить систему тандемного обучения. Это система, в рамках которой работники общаются между собой, что помогает в изучении языка. Так что такая работа будет вестись на разных уровнях. На уровне государства, на уровне каких-то больших сообществ и фирм.

Или, возможно, на уровне самоуправлений. Это очень важно и для тех же беженцев из Украины, ведь они живут по всей Эстонии, а отнюдь не только в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

Смотрите запись полной версии беседы!

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