В студии Postimees директор Фонда интеграции: действительно ли тема войны в Украине требует в Нарве особой осторожности?

- Центр Vaba Lava заявил, что, судя по всему, представление INSA об интеграции сводится лишь к обучению русских людей эстонскому языку и организации для них пары праздников с эстонским колоритом, а вот более серьезных вопросов, в том числе украинского, Фонд интеграции в своей работе предпочитает не касаться. Может ли INSA аргументированно разбить в пух и прах такие оценки?

- Сравнительно недавно в эстонской прессе появились сообщения о том, что у Министерства культуры есть план выставить счета тем беженцам, которые отказались от изучения языка без уважительной причины. Фонд интеграции, в свою очередь, выдвигает предложение о рассмотрении возможности применения дополнительных мер для уменьшения риска прерывания изучения языка лицами, находящихся под международной защитой. Насколько масштабна эта проблема для украинских беженцев в Эстонии, большому ли их количеству могут грозить производства такого рода?

- Фонд интеграции признает, что сейчас в Эстонии нет возможности всем желающим предоставить курсы эстонского языка. Причина этого - в нехватке учителей, особенно в Ида-Вирумаа, нехватке финансирования. В то же время INSA делал заявления, что и обычные носители эстонского языка могут общаться с изучающими его людьми, помогать его практиковать и изучать, нужно только доносить эту идею в эстоноязычное пространство. Получается ли ее доносить, находит ли она не формальный, а настоящий отклик?