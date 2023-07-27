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Секс и роботы ⟩ Вынужденно соблюдающие целибат мужчины строят отношения с искусственными женщинами

Postimees
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Внешний вид своей виртуальной подруги можно изменить по своему вкусу.
Внешний вид своей виртуальной подруги можно изменить по своему вкусу. Фото: Replika

Многие воздерживающиеся от секса мужчины (англ. incel – involuntary celibate), обращаются к технологическому источнику утех: их потребность в близости удовлетворяют виртуальные подруги, поддерживаемые чат-ботами с искусственным интеллектом.

Такие бесконечно терпеливые силиконовые фемботы могут привести к появлению  нового поколения мужчин, для которых отношения с реальным человеком окажутся настоящим испытанием, пишет The Guardian. Представитель организации по борьбе с домашним насилием Full Stop Australia Тара Хантер в интервью изданию выразила обеспокоенность в связи с ростом популярности этих чат-ботов. «Возможность создать идеального партнера, которого можно контролировать и который удовлетворит любую твою потребность, действительно пугает, - сказал Хантер. - Учитывая, что насилие в отношении женщин исходит из культурно укоренившихся представлений, что мужчины могут контролировать и контролируют женщин, это, на самом деле, весьма проблематично».

Однако похоже, роботы никуда не денутся – они восполняют потребность в партнере, не дающем оценок и помогающем жизни пользователя казаться менее пустой. Например, на форуме Reddit популярного приложения Replika насчитывается более 70 000 пользователей, которые охотно делятся скриншотами своих повседневных, а иногда и сексуальных разговоров со своим «искусственным партнером».

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