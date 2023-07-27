Секс и роботы ⟩ Вынужденно соблюдающие целибат мужчины строят отношения с искусственными женщинами

Такие бесконечно терпеливые силиконовые фемботы могут привести к появлению нового поколения мужчин, для которых отношения с реальным человеком окажутся настоящим испытанием, пишет The Guardian. Представитель организации по борьбе с домашним насилием Full Stop Australia Тара Хантер в интервью изданию выразила обеспокоенность в связи с ростом популярности этих чат-ботов. «Возможность создать идеального партнера, которого можно контролировать и который удовлетворит любую твою потребность, действительно пугает, - сказал Хантер. - Учитывая, что насилие в отношении женщин исходит из культурно укоренившихся представлений, что мужчины могут контролировать и контролируют женщин, это, на самом деле, весьма проблематично».