Футбольному клубу «Левадия» угрожает банкротство

До мирового финансового кризиса Виктор Левада владел Levadia Metall - одним из крупнейших металлургических предприятий в странах Балтии. Но в 2010 году его бизнес рухнул, а перед банкротством активы компании были переданы новому органу в Литве, одним из владельцев которого стал Рауль Маркус, бывший адвокат, который помогал Леваде в различных делах о банкротстве, а точнее его компания Bolg Advisors, пишет Äripäev.

В конце 2019 года компания Маркуса получила 2,2 млн евро от продажи своей доли в Steeltrade, а спустя несколько недель его компания перевела 2 млн евро со счета Bolg Advisors на счет футбольного клуба Levadia.

Банкротства «Левадии» требует Capital Inkasso OÜ, у которого имеется долговое требование к футбольному клубу в размере 2,4 млн евро, поскольку речь идет о займе, который так и не был возвращен фирме Bolg Advisors.