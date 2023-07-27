КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Правительство, пожалуйста, возьми уже себя в руки!

Партиям правящей коалиции и высокопоставленным чиновникам необходимо внимательно посмотреть в зеркало и спросить себя, может ли такая позиция быть жизнеспособной и какие проблемы она принесет экономике Эстонии. Например, мы довольно часто наблюдаем, что именно государственный сектор является движущей силой быстрого роста заработной платы, а частное предпринимательство не успевает за ним.

Конечно, урезающий расходы крокодил - это отвратительное существо, которое никому не приносит радости, а приносит только боль. Кроме того, он вопиюще несправедлив, потому что невозможно провести сокращения абсолютно справедливо. Но бывают ситуации, когда приходится прибегать к урезанию расходов. Очень скверное впечатление производит такой крокодил, который сперва говорит много громких слов, а потом выясняется, что он абсолютно беззубый, а к тому же слеп, глух и нерешителен.

Передовицу вышедшего в четверг Postimees можно читать как фельетон, в котором есть действительно смешные моменты. Но это грустный смех, потому что за ним кроется неумение управлять страной - и, подчеркнем, нашей страной!