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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Правительство, пожалуйста, возьми уже себя в руки!

Postimees
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Раньше в случае дефицита бюджета правительство прибегало к помощи так называемого крокодила - урезанию расходов.
Раньше в случае дефицита бюджета правительство прибегало к помощи так называемого крокодила - урезанию расходов. Фото: A. Von Dueren/imago Images/Blickwinkel
  • Более расторопное правительство давно бы уже провело первые сокращения в нынешнем бюджете
  • Желание министра финансов получить от населения идеи по сокращению расходов выглядит комично
  • Бюджет составлен настолько загадочно, что трудно найти области для сокращения расходов

Это не первый раз, когда эстонское государство сталкивается с проблемой дефицита бюджета и необходимо срочно что-то предпринимать. Однако то, что отличает этот раз от прошлых, - изменившаяся философия. Если раньше первым делом прибегали к помощи так называемого крокодила - урезали расходы, то сейчас правительство сперва заявило о повышении налогов, а с сокращениями - неувязочка: то ли не умеет, то ли не хочет, то ли жалко.

Партиям правящей коалиции и высокопоставленным чиновникам необходимо внимательно посмотреть в зеркало и спросить себя, может ли такая позиция быть жизнеспособной и какие проблемы она принесет экономике Эстонии. Например, мы довольно часто наблюдаем, что именно государственный сектор является движущей силой быстрого роста заработной платы, а частное предпринимательство не успевает за ним.

Конечно, урезающий расходы крокодил - это отвратительное существо, которое никому не приносит радости, а приносит только боль. Кроме того, он вопиюще несправедлив, потому что невозможно провести сокращения абсолютно справедливо. Но бывают ситуации, когда приходится прибегать к урезанию расходов. Очень скверное впечатление производит такой крокодил, который сперва говорит много громких слов, а потом выясняется, что он абсолютно беззубый, а к тому же слеп, глух и нерешителен.

Передовицу вышедшего в четверг Postimees можно читать как фельетон, в котором есть действительно смешные моменты. Но это грустный смех, потому что за ним кроется неумение управлять страной - и, подчеркнем, нашей страной!

Стремление министра финансов получить от населения идеи и информацию о том, где можно провести сокращения, вызывает сомнения, а порой даже выглядит комично. И это в ситуации, когда более деятельное правительство давно бы уже провело первые сокращения в текущем бюджете. Вместо этого бюджет начали приводить в порядок теоретически и в отрыве от реальности - на бумаге, с учетом новых налоговых поступлений. Что в итоге может оказаться одной большой ловушкой и разочарованием.

Передовица Postimees в очередной раз привлекает внимание к вопросу о понятности государственного бюджета. Бюджет составлен настолько загадочно, что даже человеку, хорошо разбирающемуся в экономике и государственных делах, трудно выделить какие-либо конкретные области для сокращения расходов. Создается впечатление, что программы с высокой степенью обобщения, не позволяющие увидеть конкретные расходы, и рассчитаны на то, чтобы политики не разбирались в бюджете и где-нибудь чего-нибудь не отняли.

Экономист Каспар Оя указывает на некоторые, казалось бы, доступные, но сопряженные с риском области для сокращения. Например, зарубежные визиты, посольства или участие в Экспо (от Экспо-2025 в Японии уже отказались). Однако то, что на первый взгляд может показаться удобным для проведения сокращения местом, может стать бумерангом, в результате возвращения которого еще больше пострадают возможности наших компаний выйти на зарубежные рынки.

Но от чего глаза на лоб лезут, так это от расходов госучреждений и компаний на связи с общественностью, коммуникацию, рекламу и тому подобное. В то время как свободная пресса старается привлечь внимание к недостаткам, они - по крайней мере, так кажется - без чувства меры тратят наши общие деньги на приукрашивание собственной деятельности.

Чем-то из разряда анекдотов выглядит и создание специальной веб-платформы для  Департамента по делам образования и молодежи на деньги, которые могли бы покрыть годовую зарплату нескольких IT-специалистов.

Правительство, пожалуйста, возьми себя в руки!

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