Женская сборная по фехтованию мощно стартовала на чемпионате мира

В Италии продолжается чемпионат мира по фехтованию. Сейчас начались командные соревнования. Эстонию представляет женская сборная в составе Нелли Дифферт, Юлии Беляевой, Кристины Кууск и Катрины Лехис.
Чемпионат мира является важным квалификационным соревнованием для отбора на Олимпийские игры в Париже в 2024 году – в Италии начисляются двойные рейтинговые очки. До ЧМ сборная Эстонии занимала 14-ю строчку, но для того, чтобы получить путевку на Олимпиаду, нужно войти в топ-8.
В первом туре наша сборная не выступала; в числе 32 лучших команд они начали сразу со второго тура и вышли против сборной Сингапура. Победа досталась достаточно легко, счет 45:16.
В следующем туре наша команда будет сражаться со сборной Гонконга – в олимпийском рейтинге они занимают четвертое место. В своем первом сражении Гонконг победил Марокко (45:19).