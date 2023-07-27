Женская сборная по фехтованию мощно стартовала на чемпионате мира

Чемпионат мира является важным квалификационным соревнованием для отбора на Олимпийские игры в Париже в 2024 году – в Италии начисляются двойные рейтинговые очки. До ЧМ сборная Эстонии занимала 14-ю строчку, но для того, чтобы получить путевку на Олимпиаду, нужно войти в топ-8.