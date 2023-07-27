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Женская сборная по фехтованию мощно стартовала на чемпионате мира

rus.postimees.ee
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Катрина Лехис празднует победу.
Катрина Лехис празднует победу. Фото: Madis Veltman

В Италии продолжается чемпионат мира по фехтованию. Сейчас начались командные соревнования. Эстонию представляет женская сборная в составе Нелли Дифферт, Юлии Беляевой, Кристины Кууск и Катрины Лехис.

Чемпионат мира является важным квалификационным соревнованием для отбора на Олимпийские игры в Париже в 2024 году – в Италии начисляются двойные рейтинговые очки. До ЧМ сборная Эстонии занимала 14-ю строчку, но для того, чтобы получить путевку на Олимпиаду, нужно войти в топ-8.

В первом туре наша сборная не выступала; в числе 32 лучших команд они начали сразу со второго тура и вышли против сборной Сингапура. Победа досталась достаточно легко, счет 45:16.

В следующем туре наша команда будет сражаться со сборной Гонконга – в олимпийском рейтинге они занимают четвертое место. В своем первом сражении Гонконг победил Марокко (45:19).

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