В американской прессе появились предположения, что Украина начала решающее продвижение в рамках своего наступления, усилив главный удар в южном направлении, в сторону города Токмак и оттуда в сторону Мелитополя. Учитывая последние события на южном фронте и вообще географию, это выглядит вполне логичным, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
МНЕНИЕ ⟩ Продвижение ВСУ в сторону Мелитополя может быть началом главной фазы украинского наступления
Вчера в Санкт-Петербурге стартовал саммит России и стран Африки. Владимир Путин пригласил на него лидеров всех стран африканского континента. Для России этот саммит становится все более важным внешнеполитическим событием, и в этом году для его проведения были приложены особые усилия.
Путину было важно, чтобы приехало как можно больше глав государств. Из 54 глав африканских стран в Санкт-Петербург прибыло 17, что вдвое меньше, чем в 2019 году. Поэтому результат получился не очень приглядный, и пресс-секретарь президента России публично обвинил в этом американскую и французскую дипломатию.
Однако все-таки на саммите представлено большинство африканских стран делегациями разного уровня. Важно не то, кто прибыл на место и у кого из гостей какой ранг, а то, какие сигналы получит Россия на этих встречах. Путин планирует встретиться со всеми главами государств, которые приехали на саммит, и по отдельности, что свидетельствует об очень серьезном стремлении добиться результата.
Операция в Черном море
И Великобритания, и Украина обнародовали основанную на последних разведывательных данных информацию о том, что Россия планирует военную операцию с участием своего Черноморского флота и ВВС для блокады украинских портов. Тем самым предполагается исключить любые альтернативные маршруты перевозки зерна судами-зерновозами. Эта тема анализируется и акцентируется в российских СМИ несколькими экспертами. Не исключено, что информационный поток по этому вопросу уплотнен из-за саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, поскольку именно на африканском континенте находится большинство потребителей украинского зерна.
Россия обязательно попытается сделать альтернативное предложение по поводу поставок зерна африканским странам в ходе саммита. Вряд ли Россия сможет полностью осуществить блокаду украинских портов. Украина сейчас имеет эффективные системы береговой обороны, и российский флот не сможет подойти очень близко к украинскому побережью. Престиж России больше не может позволить себе потерю новых боевых кораблей. Однако использование темы блокировки портов негативно влияет на Украину уже и в качестве информационной операции. Вряд ли найдется очень много судовладельцев, которые вообще начнут оценивать серьезность рисков для судов в ситуации, когда в очень уверенном тоне о блокаде силами ВМФ России говорится по всем медиаканалам.
Прорывы на фронте
Вчера днем Россия нанесла серию массированных ракетных ударов в районе Киева и других городов, расположенных вдоль Днепра. Было сбито 36 из 39 ракет. ПВО Киева продолжает показывать высокую эффективность и способность сбивать все типы ракет. Кроме того, в последней волне атаки четыре ракеты типа «Кинжал» были выпущены в сторону города Староконстантинов в Хмельницкой области. Там расположен аэродром, с которого взлетают украинские истребители Су-24, использующие ракеты Storm Shadow.
Вероятно, этот аэродром и был основной целью всей волны ударов, направленных на то, чтобы остановить украинские атаки на Крымском полуострове. Хотя Украина прямо этого не подтверждает, остается впечатление, что аэродром не пострадал. Минувшей ночью район порта Одессы также был атакован крылатыми ракетами «Калибр», и по меньшей мере одна ракета попала в находящееся в порту здание. Если говорить о ситуации на фронтах, то российская армия пытается развивать наступление на севере, а украинские войска усилили активность ударов на южном фронте.
С южного фронта поступает информация о существенном продвижении сил Украины в двух областях. У Старомайорска, что в районе границы Донецкой и Запорожской областей, российская сторона сдала оборону на направлении к Бердянску, что на берегу реки Азов. Попытка русского командования вернуть утраченные позиции потерпела неудачу. Тут у Украины возникает возможность продолжить наступление. Еще более значительное продвижение украинцев произошло в последние дни в результате постоянного украинского давления в районе села Роботино (по направлению к Мелитополю). Это была наиболее укрепленная позиция российской армии на этом участке фронта. Подтвердится ли информация о прорыве украинских сил на этом участке, мы увидим в ближайшие два-три дня.
Основная фаза наступления
Вчера статья о главном ударе в рамках украинского наступления появилась в New York Times. В ней указано, что Украина начала решающее продвижение в рамках своего наступления, усилив главный удар в южном направлении, в сторону города Токмак и оттуда в сторону Мелитополя. Учитывая последние события украинского наступления на южном фронте и вообще географию, это выглядит вполне логичным. Статья основана на заявлениях официальных лиц США, которые, в свою очередь, ссылаются на информацию, полученную из Украины. Говорят, что на развитие этой атаки отведено до трех недель, и Украина не будет использовать в этой атаке все свои стратегические резервы.
России же для успешного сдерживания этого наступления требуется переброска в этот регион крупных резервов. В предыдущие дни в Мариуполе были замечены российские военные колонны, двигавшиеся в сторону Мелитополя. Однако они были довольно плохо укомплектованы и не представляли никакой серьезной силы. В основном двигались пехотные и артиллерийские части. В ближайшие дни мы увидим, действительно ли Украина начала крупное наступление, или украинцы просто хотят заставить российское военное командование уделить повышенное внимание этому региону.