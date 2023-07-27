МНЕНИЕ ⟩ Продвижение ВСУ в сторону Мелитополя может быть началом главной фазы украинского наступления

С южного фронта поступает информация о существенном продвижении сил Украины в двух областях. У Старомайорска, что в районе границы Донецкой и Запорожской областей, российская сторона сдала оборону на направлении к Бердянску, что на берегу реки Азов. Попытка русского командования вернуть утраченные позиции потерпела неудачу. Тут у Украины возникает возможность продолжить наступление. Еще более значительное продвижение украинцев произошло в последние дни в результате постоянного украинского давления в районе села Роботино (по направлению к Мелитополю). Это была наиболее укрепленная позиция российской армии на этом участке фронта. Подтвердится ли информация о прорыве украинских сил на этом участке, мы увидим в ближайшие два-три дня.

Основная фаза наступления

Вчера статья о главном ударе в рамках украинского наступления появилась в New York Times. В ней указано, что Украина начала решающее продвижение в рамках своего наступления, усилив главный удар в южном направлении, в сторону города Токмак и оттуда в сторону Мелитополя. Учитывая последние события украинского наступления на южном фронте и вообще географию, это выглядит вполне логичным. Статья основана на заявлениях официальных лиц США, которые, в свою очередь, ссылаются на информацию, полученную из Украины. Говорят, что на развитие этой атаки отведено до трех недель, и Украина не будет использовать в этой атаке все свои стратегические резервы.