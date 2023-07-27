Самый богатый человек Великобритании: Brexit был ошибкой

Британский миллиардер индийского происхождения, являющийся председателем индийского конгломерата Hinduja Group, заявил, что усилия Соединенного Королевства по созданию новых торговых партнерств придадут экономике страны необходимый толчок, пишет новостной портал CNBC.

«Шаг, предпринятый в связи с Brexit, не пошел на пользу Соединенному Королевству», – сказал Хиндуджа корреспонденту CNBC Танвиру Гиллу в Лондоне в понедельник.

«Самая большая помощь Соединенному Королевству поступает из Индии, потому что к 2027 году экономика Индии станет третьей по величине в мире», — сказал он. По словам Хиндуджи, на основании своего опыта и чутья он осмеливается сказать, что индийская экономика в ближайшие годы будет успешной.

В настоящее время Индия занимает пятое место по величине экономики в ​​​​мире по национальному ВВП. Четвертое место занимает Германия. В тройку лидеров входят США, Китай и Япония. Экономика Великобритании занимает шестое место.

Великобритания и Индия ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле.

По данным британского издания Sunday Times, состояние семьи Хиндуджа оценивается в 28,5 миллиардов фунтов стерлингов.